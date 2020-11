Das Atelier soll ein kleiner Lichtblick und Hoffnungsschimmer im dunklen November sein. „Vielleicht auch eine kleine künstlerische Lichtung“, sagt Annette Königs von den FredeburgerKunstKöppen (FKK).

Denn die Kunstschaffenden präsentieren in ihrem Atelier in der Hochstraße ihre neue Ausstellung unter dem Titel „Lichtung“. Ihre zweite Schaufensterausstellung. „Ja, mit dem Timing haben wir in diesem Jahr nicht so viel Glück“, sagt Königs mit einem Schmunzeln. Denn auch die Ausstellung im Frühjahr fiel genau in die Zeit des Lockdowns. Wie auch jetzt im November.

Marmorarbeiten und Textile

Die Bilder und Werke stehen unter dem Titel „Lichtung“. Foto: Alexander Lange

Im Atelier könne man deshalb keine Kunstinteressierten begrüßen, sagt Jost Pieper, dessen Werke auch Teil der Schaufensterausstellung sind. Aber deshalb nichts machen? Nein, das komme für die KunstKöppe nicht infrage: „Wir haben den Raum, also wollen wir ihnen nutzen.“

Die Werke, die unter dem Titel „Lichtung“ stehen, wurden im Atelier deshalb so drapiert, dass man sie gut durch das Schaufenster betrachten könne. Beschriftung am Fensterglas inklusive: „Mit der kleinen Fantasielandschaft treten wir der November-Tristesse entgegen.“

Lebendigkeit und Freiheit

Marmorarbeiten seien dabei, genauso wie Kunstwerke aus Textilen und Bilder auf Leinwand. Die vergangenen Monate hätten dazu eingeladen, kreativ zu sein, seine Gedanken und Gefühle in der Kunst zu verwirklich.

„Hier hinter dem Schaufenster stehen einige tausend Stunden Handarbeit“, so Pieper: „Auf der einen Seite ist es toll, am Ende die Ergebnisse zu sehen. Auf der anderen Seite bringt einen die Kunst und das kreative Wirken auch gut durch solche eine Zeit.“ Die Arbeit gebe Lebendigkeit und Freiheit in einer eingeschränkten Zeit, so Königs.

Zugang zur Kunst finden

Die Werke können alle durch das Schaufenster betrachtet werden. Foto: Alexander Lange

Die Ausstellung verkörpere Hoffnung und Positivität: „Der Fokus liegt auf einer besseren Zukunft.“ Inzwischen werde man sehr viel auf die Werke und Arbeiten angesprochen.

Noch lieber würde man die zahlreichen Kunstschaffenden und Interessierten ins Atelier einladen, gemeinsam arbeiten, von gegenseitigen Ideen und Einflüssen profitieren: „Denn im wahrsten Sinne: Wo Licht ist, da kommen Leute herein.“

Arbeit mit Säuren und Hitze

Sobald das wieder möglich sei, wolle man einzelnen Vorgehensweisen, zum Beispiel das Erstellen von Steinskulpturen, vorstellen: „Denn das Kunstwerk steckt im Stein, man muss es durch das schlagen nur entdecken.“ Eine weiße Leinwand biete Platz, den Gefühlen Ausdruck zu verleihen, Fotografien seien mehr als Bilderfluten in sozialen Medien, Metalle werde durch das Experimentieren mit Säuren und Hitze lebendig.

Man freue sich natürlich über die vielen bekannten und befreundeten Künstler, aber noch mehr über die, die einfach vorm Schaufenster stehen bleiben, schauen und so einen Zugang zur Kunst finden: „Und dann hoffen wir, dass aus unserer Schaufensterausstellung, sobald es wieder möglich ist, auch ein Austausch für Kultur, ein kleiner Künstlertreffpunkt wird.“

Die FredeburgerKunstKöppe (FKK)

Das sind die Künstler der FredeburgerKunstKöppe , deren Werke Teil der Ausstellung sind: Alexander Freund, Andreas Schütte, Annette Königs, Ilse Carmesin, In Suk Cho Henkel, Jost Pieper, Marianne Nückel, Matthias Henkel, Rita Rohrbach, Sonja Henkel, Werner Hesse.

Die Ausstellung ist noch mindestens bis zum 29. November im Atelier (Hochstraße 7 in Bad Fredeburg) zu sehen.

