Frau aus Meschede Opfer des Detmolder „Führerscheinkönigs“?

Vor dem Detmolder Landgericht muss sich derzeit der selbst ernannte „Führerscheinkönig“ Rolf Herbrechtsmeier verantworten. Der 51-Jährige aus Detmold und seine Ehefrau (44) sind wegen Betruges und Steuerhinterziehung angeklagt. Sie sollen tausendfach dabei geholfen haben, dass Autofahrer, die in Deutschland ihren Führerschein verloren haben, einen Ersatz im EU-Ausland wie England oder Tschechien bekommen. Zahlreiche Kunden aber gingen laut Anklage trotz geleisteter Zahlungen leer aus. Darunter auch eine Frau aus Meschede.

Staatsanwalt sieht 700 Geschädigte

Rolf Herbrechtsmeier zeigt die EU-Führerscheine, die er für seine Kunden beschafft hat. Als selbsternannter "Führerscheinkönig" von Detmold verhalf er Tausenden zur neuen Führerscheinen im EU-Ausland. Foto: David Inderlied / dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 51-Jährigen vor, rund 700 Autofahrer in Deutschland finanziell geschädigt zu haben. Allein die Verlesung der Anklageschrift dauerte am ersten Prozesstag fast zwei Stunden. Die beiden Staatsanwälte lasen die Namen und Wohnorte der Geschädigten vor. Die Opfer kommen aus Berlin, eine Frau Dr. aus Jena, andere aus Cuxhaven, Darmstadt, Kamen, Castrop-Rauxel, Fulda, München - und Meschede. Die Meschederin war für den 10. Januar als Zeugin vorgeladen, ist allerdings zu dem Termin nicht erschienen. Sie soll laut Gericht nun noch einmal geladen werden.

165 Tage Wohnsitz in Großbritannien erforderlich

Sie alle vereint: Sie haben dem selbst ernannten „Führerscheinkönig“ von Detmold mindestens 1200 Euro überwiesen. Die erste Rate über 600 Euro war für Informationsmaterial, der Rest sollte für Prüfen, Übersetzen und das Verschicken nach England sein. Von dort sollte ein neuer EU-Führerschein als Ersatz für in Deutschland von den Behörden entzogene Fahrerlaubnisse kommen. Auch die Meschederin hatte auf diese Weise versucht, ihren Führerschein zurück zu bekommen. Ob sie ihn zuvor wegen Raserei oder Alkohol am Steuer verloren hatte, ist nicht bekannt. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft aber wussten der „Führerscheinkönig“ und seine Ehefrau zu diesem Zeitpunkt bereits, dass der Führerscheintausch in England aussichtslos sein würde. „165 Tage Wohnsitz in England sind Voraussetzung. Sie haben den Antragstellern erzählt, dass die Behörden in England das nicht so ernst nehmen würden“, sagte Staatsanwalt Kristoffer Mergelmeyer. Außerdem hätte auf einer Internetseite der Firma gestanden, dass ein Wohnsitz in der EU ausreiche, um in England einen neuen Führerschein zu bekommen. „Der hätte aber in Großbritannien sein müssen“, erklärte die Staatsanwaltschaft. Das sei gewerbsmäßiger Betrug.

Wer in Deutschland seinen Führerschein nach einer Alkoholfahrt oder wiederholter Rasereien verliert, kann unter bestimmten Voraussetzungen auf das EU-Ausland ausweichen. Allerdings hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) dem sehr enge Grenzen gesetzt. Rolf Herbrechtsmeier streitet weiterhin alle Vorwürfe ab, er hält sich für unschuldig. Außerdem gab der Mann mehrere Interviews und beschimpfte die Justiz. Der 51-Jährige ist kein Mann, der die Medien scheut, und tritt deshalb auch in den Berichten mit Namen und Fotos auf. Herbrechtsmeiers aufbrausende Art beschäftigt auch seinen Rechtsanwalt Dr. Carsten Ernst, der seinen Mandanten regelmäßig bändigen muss.

Kerngeschäft des Anwalts sind Kapitaldelikte

Ende Dezember und im Januar wurden nun die ersten Zeugen gehört. Manche sagten, dass sie trotz Zweifel an der Legalität des Geschäftsmodells, auf das Angebot eingegangen zu sein. Deshalb stellte Herbrechtsmeiers Verteidigung den Antrag auf Einstellung des Verfahrens. „Aus unserer Sicht ist unklar, wo hier ein Betrug liegen soll. Es war für jeden ausführlich nachzulesen, worum es ging“, erklärt Carsten Ernst. Der Antrag wurde abgelehnt, weil für die Staatsanwaltschaft der Betrugsverdacht nicht ausgeräumt war. Ernst geht nun von einem „langwierigen Prozess“ aus: „Das Gericht hat 50 Tage angesetzt, es kann jetzt auch sein, dass nun weitere 50 dazukommen.“ Zunächst sind die Verhandlungen bis Mai terminiert.

Mit Dr. Carsten Ernst hat Herbrechtsmeier keinen unbekannten Verteidiger an seiner Seite. Ernsts Kerngeschäft sind Kapitaldelikte. Verbrechen, über die deutschlandweit berichtet wird: Wie zum Beispiel die Foltermorde im Horrorhaus von Höxter. Carsten Ernst vertrat Wilfried W., der zwei Frauen bis zum Tod gequält hat. Zum Sauerland gibt es eine persönliche Verbindung. Er ist mit einer Eversbergerin verheiratet und die Familie verbringt regelmäßig ihre Wochenenden in der Bergstadt.

Selbstbewusstes Auftreten

Der Angeklagte tritt stets selbstbewusst auf und hat nach eigenen Angaben schon mehr als 15.000 Menschen geholfen, ihren Führerschein wieder zu erlangen. Auf seiner Seite steht: „Wir sind der Marktführer in Sachen EU-Führerschein und bringen unsere Kunden seit über 10 Jahren erfolgreich zurück auf die Straße.“ Zu den Dienstleistungen gehören unter anderem MPU-Schulungen und Neuerwerb des Führerscheins über Ungarn und Spanien.

Und dieser Hinweis: „Nach wie vor können Sie sich Ihren Führerschein (meistens) problemfrei über England wiedererteilen lassen. Das ist der unkomplizierteste Weg, allerdings ist die England-Wiedererteilung nicht für jeden Kunden perfekt geeignet.“