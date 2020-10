Fort Fun: Bestwiger als Erschrecker im Fort-Fear-Horrorland

Passend zu Halloween zeigt sich das Fort-Fun-Abenteuerland in Bestwig wieder von seiner gruseligen Seite. Furchteinflößende Gestalten treiben ihr Unwesen und erschrecken die Besucher im Fort-Fear-Horrorland. der Bestwiger Christopher Löffler (29), der dieses Jahr als „Jerry, der Farmer“ unterwegs ist, ist seit dem Beginn der Misty-Ville-Horror-Stories als Scare-Actor dabei. Dieses Jahr geht die Geschichte über die Kleinstadt aus dem tiefsten Süden der USA in das vierte Kapitel. Jerry hat seinen Stand auf dem Rotten Farmers Market und bietet hier sein - mehr oder weniger genießbares - Gemüse feil.

Wie kommt man denn zu so einem – doch eher ungewöhnlichen- Job?

Christopher Löffler: Ich habe das jahrelang als Gast in mehreren Parks mitgemacht und ich wollte unbedingt mal den Blick auf die andere Seite werfen und habe mich dann für das Fort Fun entschieden, weil hier alles sehr familiär ist. In anderen Parks sind das oft recht viele Darsteller und es ist internationaler, deswegen bin ich dann hier gelandet.

Für den besonderen Gruselfaktor wird das Fort Fear in diesem Jahr besonders illuminiert. Foto: Eventtechnik Südwestfalen

Was muss man mitbringen, um für diesen Job geeignet zu sein?

Man muss ein bisschen bekloppt sein! Ganz klar. Man darf das Leben nicht so ernst nehmen und muss einfach wirklich einen kleinen Dachschaden haben. (lacht)

Verdient man eigentlich gut als Scare-Actor?

Wir machen das alle - und da kann ich wirklich von allen sprechen - nicht wegen des Geldes, sondern einfach als Hobby und aus Überzeugung. Weil es einfach Spaß macht, Menschen teilweise ein Lächeln, teilweise aber auch einen Schrecken einzujagen. Wegen des Geldes macht das hier bei uns definitiv keiner.

Was gefällt dir an deinem Job am besten?

Man hat jeden Tag andere Menschen, jede Minute ist anders. Man kann seine Rolle selbstständig verfeinern und kann vielleicht auch einfach das ausleben, was man im Alltag nicht kann.

Wo gibt es manchmal Schwierigkeiten oder was gefällt dir nicht so gut?

Es ist gerade dieses Jahr auch viel Outdoor, aber auch sonst in den Jahren natürlich viel auf den Straßen. Wenn es dann das Thermometer unter null Grad sinkt oder es regnet, und man hier von 16 bis 22 Uhr in der Kälte steht, das ist anstrengend. Macht zwar trotzdem noch Spaß, ist aber sehr, sehr anstrengend. Wenn dann auch keine oder sehr wenige Gäste da sind und man immer dieselben bespielt, ist das natürlich auch nicht so toll.

Würdest du deinen Freunden diesen „Nebenjob“ weiterempfehlen?

Es ist ja nicht direkt ein Nebenjob, es ist ja nur drei oder vier Mal im Jahr. Aber definitiv. Wer ein bisschen verrückt ist, wie am Anfang erwähnt, der sollte das auf jeden Fall mal ausprobieren. Wir suchen jedes Jahr auch immer wieder neue Scare-Actors. Man kann sich dann meistens Anfang Sommer bewerben, dann gibt es auch ein Casting und alles. Also einfach mal den Mut fassen und mitmachen. Es lohnt sich! Auch wenn man danach nicht mehr auf Events gehen kann, wo man erschreckt wird, denn man wird einfach nicht mehr erschreckt. Wenn man den ganzen Backgrounds kennt, kann man als Gast nicht mehr irgendwo hingehen. Das ist dann vorbei. (lacht)

Also würdest du nächstes Jahr noch mal mitmachen?

Ja, definitiv bin ich nächstes Jahr wieder dabei.

Was ist dieses Jahr wegen Corona anders als die Jahre vorher?

Wir haben ganz klare Anweisungen bekommen, an die wir uns halten müssen. Wie gehen auf Abstand, die 1,50 Meter, die jeder ja schon kennt. Das schwierigste Thema dieses Jahr wird sein, wenn die Leute Fotos machen wollen. Weil Fotos jedes Jahr wieder heiß begehrt sind und dieses Jahr müssen wir versuchen, die ein bisschen auf Abstand hinzubekommen. Natürlich ist hier auf der Straße auch Maskenpflicht, wenn alle los geht und Fotos werden einfach nicht normal möglich sein, wenn dann nur auf Abstand.

>>>HINTERGRUND

Das Horrorland öffnet wieder am 24. und 31. Oktober. Erstmalig gibt es an diesen drei Tagen und am 25. Oktober auch „Kidsoween“

Es sind 80 Scare-Actors und 10 Make-Up- und Costume-Artists beteiligt.

Die Horror-Attraktionen beinhalten dieses Jahr den „Rotten Farmers Market“, den „Junkyard“ und „The Forest“