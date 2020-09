Polizei und ein Rettungsfahrzeug stehen an der Absperrung zur Absturzstelle. Beim Absturz eines Sportflugzeugs in Moosburg (Landkreis Freising) sind am Samstag zwei Männer getötet worden. Da sich der Absturz laut Polizeiangaben in unwegsamen Gelände ereignete, gestalteten sich die Bergungsarbeiten äußerst schwierig. Die Maschine war bei Meschede gestartet.