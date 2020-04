Die Feuerwehr war am Samstagabend in Velmede alarmiert worden.

Velmede. Einsatz für den Löschzug Velmede-Bestwig: Gemeldet wurde ein Brand in der Feldstraße. In Wahrheit war dort etwas anderes...

Der Löschzug Velmede-Bestwig ist am Samstagabend alarmiert worden. Zimmerbrand in der Feldstraße im zweiten Stock ohne Menschen in Gefahr, hieß es gegen 19.30 Uhr.

Tatsächlich konnte die Wehrleute direkt wieder abrücken: Es war lediglich Rauch von einen Grill aufgestiegen.