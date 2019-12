Meschede . Die Rettungskräfte wurden am Sonntagabend in die Mescheder Innenstadt zum Henne-Ruhr-Markt alarmiert. Das war der Hintergrund für den Einsatz.

Feuerwehr und Polizei im Einsatz in Mescheder Innenstadt

Feuerwehr, Polizei und Rettungswagen waren am Sonntagabend im Einsatz in der Mescheder Innenstadt. Die Einsatzwagen standen am Henne-Ruhr-Markt. Eine Person benötigte die Hilfe der Rettungskräfte.

In Toilette eingeschlossen

Die Einsatzkräfte mussten vor Ort Hilfe leisten: Eine Person war dort in einer Toilette im heruM eingeschlossen. Der Schließmechanismus funktionierte nicht mehr.

Für die Einsatzkräfte war der Einsatz schnell beendet - sie konnten nach kurzer Zeit wieder abrücken. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.