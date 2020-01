Einsatz im Berufskolleg in Meschede: Der Löschzug der Feuerwehr.

Feuerwehr Brandalarm - Feuerwehr am Berufskolleg in Meschede

Meschede. Feueralarm im Berufskolleg in Meschede: Dort ist am Mittwochmorgen die Brandmeldeanlage ausgelöst worden.

In Meschede ist die Feuerwehr zum Einsatz am Berufskolleg am Dünnefeldweg ausgerückt. Dort hatte gegen 10.20 Uhr die Brandmeldeanlage ausgelöst. Bald darauf fuhr der Löschzug Meschede los.

Wie sich vor Ort herausstellte hatte Dachdeckerarbeiten die Brandmeldeanlage ausgelöst. Feuerwehr und Polizei konnten zügig wieder abrücken.