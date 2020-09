Feuerwehr im Stadtgebiet Meschede zu zwei Einsätzen gerufen

Feuer in der Straße Ober den Eschen in Eversberg: Die Löschgruppe war dorthin alarmiert worden.

Meschede/Eversberg. Eine Person in Gefahr und ein Feuer in einem Garten: Die Feuerwehr war im Stadtgebiet Meschede im Einsatz.

Zu zwei Einsätzen ist die Feuerwehr am Sonntag und Montag im Stadtgebiet gerufen worden.

Der Löschzug Meschede musste den Rettungsdienst unterstützen: Er half am Sonntag gegen 18.20 Uhr in der Lindenstraße dabei eine Tür zu helfen und einen Patienten anschließend mit der Drehleiter zum Rettungswagen zu transportieren.

Die Löschgruppe Eversberg rückte am Montag gegen 6.30 Uhr aus. In der Straße Ober den Eschen brannte Unterholz in einem Garten.