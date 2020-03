Feuer zwischen Heringhausen und Andreasberg

Heringhausen/Andreasberg. Mehrere Einheiten der Bestwiger Feuerwehr sind am Freitagmittag zu einem Brand zwischen Heringhausen und Ramsbeck ausgerückt.

Mehrere Einheiten der Bestwiger Feuerwehr sind am Freitagmittag zu einem Brand zwischen Heringhausen und Ramsbeck ausgerückt.

Wie Feuerwehr-Sprecher Jan Frigger mitteilte, war auf einer Fläche zwischen den beiden Orten ein Unterstand in einer Tannenschonung in Brand geraten. Weil die Fläche weit außerhalb liegt, war ein großes Aufgebot an Einsatzkräften erforderlich, um die Wasserversorgung sicherzustellen.

Insgesamt 47 Feuerwehrleute der Löschgruppen Heringhausen, Andreasberg, Ramsbeck und Nuttlar sowie des Löschzuges Velmede-Bestwig waren bei dem Brand im Einsatz. Eine Gefahr, dass sich sich das Feuer auf der Fläche ausbreiten könnte, habe nicht bestanden.