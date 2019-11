Mutter hatte Todesangst: Robin (3) hat defekte Speiseröhre

Schmallenberg/Bockum. Die seltene Krankheit war früher ein Todesurteil. Auch heute ist es eine belastende Krankheit für Robins Mama. Ihre Geschichte soll Mut machen

Als Robin noch kein Jahr alt war, hatte seine Mutter Todesangst. „Ich dachte, jetzt verliere ich ihn.“ Ein Stück Toast war in der Speiseröhre steckengeblieben. Dazu war er gerade erkältet, bekam also sowieso schlecht Luft. „Ich sehe noch vor mir, wie mein Mann ihn hält.“ Die 33-Jährige tut das, was sie eigentlich nicht tun soll. Sie fasst in seinen Mund und löst einen Würgereiz aus. In dem Moment ist auch der Notarzt da. Die Rettungssanitäter nehmen Mutter und Kind mit ins Krankenhaus. Mal wieder.