Ex-Mescheder als Hotelchef bei Anschlag in Wien gefordert

Meschede, München, Wien - das sind Stationen einer internationalen Karriere von Thomas Stopje. Seit Mitte vorigen Jahres arbeitet der frühere Sales-Direktor des Hennesee-Hotels in Österreich. In Wien leitet der 41-Jährige zwei Häuser einer großen Kette. Und dadurch war er unmittelbar vom Terror-Anschlag betroffen, der sich am Montagabend dort ereignet hat.

Abend vor dem Corona-Lockdown

Auch Österreich geht in den Lockdown, die Corona-Zahlen sind deutlich gestiegen. Montag war die letzte Gelegenheit, um auszugehen, um die Gastronomie zu genießen. Stopje selbst nutzt die Gelegenheit am späten Abend. In einem Restaurant bestellte er noch ein Wiener Schnitzel. Da war es kurz nach 21 Uhr und die Welt schien noch halbwegs in Ordnung.

Thomas Stopje leitet zwei Hotels in Wien und arbeitet dort für eine internationale Kette. Foto: Privat

21.30 Uhr: Die ersten Nachrichten zum Terror-Anschlag machen die Runde. Der Wirt schaltet das Licht aus und sagt: „Wer möchte, kann mit zur Sicherheit in den Keller gehen.“ Die Lage ist unübersichtlich. Es ist bereits von Toten die Rede. Und von Geiselnahmen, die tatsächlich nicht stattgefunden haben. Stopje spürt die Verantwortung für sein Team und für seine Gäste. Er riskiert den Weg zurück ins Hotel.

Es sind nur 150 Meter - doch die Situation ist unklar. „Mir war es vor allem wichtig, mit meinem Team zusammenzusein.“ Stopje koordiniert per Telefon erste Maßnahmen: Die zentrale Telefonnummer wird auf ein Handy umgeleitet, die Rezeption abgeschlossen, Mitarbeiter bringen sich an anderer Stelle in Sicherheit. Zuvor werden Gästelisten gecheckt: Wer ist im Haus? Wer ist unterwegs?

Checklisten werden abgearbeitet

Es ist keine Routine, die sich hier abspielt, und doch sind internationale Hotels nach Angaben des Direktors auf solche Situationen vorbereitet: Mindestens einmal im Jahr werde mit Checklisten abgearbeitet, was in diesen Lagen zu tun sei. Für Stopje ist es bereits die zweite Ausnahmesituation. Die erste hat er 2016 in München erlebt, als ein junger Mann einen Anschlag rund um das Olympiazentrum beging. Stopjes Hotels war in unmittelbarer Nähe.

„Für die Gäste da sein, für die Mitarbeiter ansprechbar sein“, das ist seine Devise. Und es kommen aufgeregte Anrufe, beispielsweise von Gästen, die sich noch in einem Restaurant aufhalten und nicht wissen, ob sie ins Hotel laufen sollen. „Sind Sie dort sicher?“, fragt Stopje und rät dazu nicht mehr nach draußen zu gehen. „Wer aber ins Hotel möchte, den würden wir jederzeit hereinlassen können“, berichtet er.

Sondereinheiten in Wien

Aus der dritten Etage beobachtet er mit seinem Team den Einsatz: Sonderheiten, die durch die Innenstadt rasen. Einige seiner Kollegen sind in jener Nacht mittendrin, weil sie frei haben. „Einige haben auch mehr von dem Terrorangriff mitbekommen. Wer Hilfe benötigt, um den kümmern wir uns“, sagt Stopje. Dasselbe gilt für die Gäste. „Sie waren zufrieden mit unserem Krisen-Management, das zählt“, sagt der Hoteldirektor am Tag danach.

Die Szenen vor der Eingangstür mitten in der Innenstadt von Wien sind immer noch unwirklich. Polizisten mit Stahlhelmen und Schutzwesten sind positioniert. „Es herrscht eine angespannte Ruhe“, berichtet Stopje, und doch ist er davon überzeugt, dass Wien am Tag danach „der sicherste Ort in ganz Westeuropa ist.“

Eines seiner beiden Hotels wird geöffnet bleiben während des Lockdowns. Alle hoffen auf bessere Zeiten.

>>> Zur Person

Thomas Stopje stammt gebürtig aus Chemnitz und ist 41 Jahre alt.

In Meschede arbeitete er von 2002 bis 2010. Dort war im Welcome-Hotel als Sales-Direktor tätig.

Nach einer Station in München ist er seit Mitte 2019 in Wien tätig.