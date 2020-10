Eversbergerin nach neun Jahren aus russischer Haft entlassen

Über diese Themen berichteten wir vor 65 Jahren im Lokalteil.

Berüchtigtes Straflager

Nach neun Jahren in russischer Haft kehrt Irmgard Schulze nach Eversberg zu ihrem Onkel Robert Kotthoff zurück. Sie ist grundlos bei Magdeburg verhaftet worden, kommt zunächst drei Jahre in Berliner Gefängnisse, wird dann ebenso grundlos zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt: Sie verbringt diese zunächst im ehemaligen KZ Sachsenhausen und wird dann nach Russland deportiert. Hier kommt sie in das berüchtigte Straflager Workuta am nördlichen Eismeer. Am Bahnhof in Bestwig wird die 35-Jährige bei der Rückkehr von Hunderten Menschen empfangen, darunter Eversbergs Bürgermeister Bürger und Pfarrer Norbert.

Fußgängertunnel in Meschede

Die Stadt Meschede und die Bundesbahn schließen einen Vertrag über den Bau einer Fußgängerunterführung ab: Der Tunnel soll an der Warsteiner Straße gebaut werden. 145.000 Mark soll der Bau kosten.

Abtei: Neues Gymnasium

Für 1,1 Millionen Mark soll an der Abtei Königsmünster der Neubau des Gymnasiums entstehen. Die Stadt zahlt davon 267.000 Mark, beschließt der Stadtrat einstimmig. Zur Finanzierung wird ein Sonderhieb im Forst oder die Zahlung aus Überschüssen der Sparkasse geprüft. Die Fertigstellung des Baus ist 1957 geplant. Aktuell kommen 170 Schüler aus der Stadt Meschede, 230 aus dem übrigen Mescheder Kreisgebiet, 30 gehören dem Konvikt des Klosters an, 20 Schüler sind von außerhalb des Kreisgebietes.

1500 Zuschauer in Stadthalle

Deutschlands Komiker Nummer eins kommt in die Stadthalle nach Schmallenberg: Für das Gastspiel von Heinz Travelli werden Sonderbusse aus der ganzen Region eingesetzt. 1500 Menschen wollen den Kabarettisten sehen.

Am Hennesee enden Arbeiten

Am Hennesee in Meschede stehen der Haupt- und der Vordamm vor der Fertigstellung: Ende November soll das Wasser erstmals aufgestaut werden.

Vom Trecker abgesprungen

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Frielinghausen und Bödefeld: Ein Beifahrer springt von einem langsam fahrenden Trecker auf die Straße ab – und wird dabei von einem entgegen kommenden Lastwagen erfasst. Der Mann wird schwer verletzt, der Lkw gerät beim Versuch, noch auszuweichen, in den Straßengraben.

Neue Schule in Velmede

In Velmede genehmigt die Gemeindevertretung den Entwurf für den Neubau der Schule. 528.000 Mark soll der Neubau mit sieben Klassenräumen, zwei Werkräumen und einer Lehrküche kosten. Die Politiker sehen auch die Notwendigkeit, einen Hausmeister einzustellen.

„Georg 11“ und „Georg 21“

Die Landespolizeibehörde Arnsberg setzt erstmals ihren Verkehrsüberwachungszug im Kreis Meschede ein. Schwerpunkt ist die B 7 zwischen Meschede und Nuttlar. Eingesetzt werden dafür „Georg 11“ und „Georg 21“, zwei Mercedes-Streifenwagen vom Typ 220, die auch mit Rasern mithalten können. Täglich sterben in NRW 40 Menschen im Straßenverkehr.