Essen bestellen in Meschede, Eslohe, Bestwig, Schmallenberg

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Die Gastronomie darf wegen Corona nur noch Essen ausliefern. Hier ist eine kostenfreie Übersicht für Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg.

Die Gastronomie erlebt in der Corona-Pandemie schwere Zeiten. Alle Restaurants und Gaststätten mussten zum November schließen - vorerst für vier Wochen. Für die Betreiber besteht nur die Möglichkeit, Essen zum Abholen anzubieten oder es auszuliefern. Um die Betriebe in schweren Zeiten zu unterstützen, gibt es hier eine Übersicht der Angebote.

Gasthof Sauerwald in Bestwig: Ab Freitag, 6. November, bis mindestens den 30. November ausschließlich Außer-Haus-Bestellungen, die im Kern Bestwig wie auch Velmede ab einem Mindestbestellwert von 25 Euro geliefert werden und alternativ im Thekenbereich des Gasthofs unter Beachtung der geltenden Hygienemaßnahmen abgeholt werden können. Bestellungen werden dienstags bis donnerstags wie auch sonntags zwischen 16.30 und 20.30 Uhr und freitags sowie samstags zwischen 16.30 und 21.30 Uhr ausschließlich telefonisch unter 02904 2201 entgegen genommen und bearbeitet. Montags bleibt nach wie vor Ruhetag. Die neue „TO GO“-Speisekarte, die aus den beliebtesten Speisen er regulären Speisekarte zusammengestellt wurde, ist auf unserer Internetseite www.gasthofsauerwald.de unter der Rubrik „Speisekarte“ und auch auf der Facebook-Seite zu finden.

Taverna Restaurant Rhodos aus Schmallenberg bietet seine Spezialitäten außer Haus an. Bei einer Bestellung ab 40 Euro gibt es einen lieblichen Rotwein oder ein Fläschchen Ouzo gratis dazu. Weitere Informationen auf der Facebook-Seite.

Die Liste kann beliebig fortgeschrieben und ergänzt werden: Hinweise mit den entsprechenden Daten (Name des Restaurants, Angebote und eventuelle Links) per E-Mail an meschede@westfalenpost.de oder per Facebook-Nachricht.