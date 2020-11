Esloher Gemeinderat startet nach Vereidigung direkt durch

Der neu zusammengesetzte Rat der Gemeinde Eslohe hatte schon in seiner ersten Sitzung ein Mammutprogramm an Entscheidungen zu fällen. Dabei ging es neben der Vereidigung von Bürgermeister Stephan Kersting sowie der seiner Stellvertreter und des gesamten Rates, bereits um die Besetzung der Ausschüsse sowie die Entsendung von Vertretern in verschiedenen Gremien.

Ein Bierchen nach Corona

Ihren Haushalt, das verkündete Bürgermeister Kersting in der Sitzung bereits, wird die Gemeinde erst Anfang des neuen Jahres verabschieden. Grund sei die Corona-Situation. Verschoben werden musste außerdem der Umtrunk, der traditionell nach der ersten Sitzung stattgefundne hätte. „Dafür werden wir in der Nach-Coronazeit, noch das ein oder andere Bierchen zusammen trinken“, kündigte Kersting an.

Und noch eine Nachricht: Die monatlichen Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden von 117,90 auf 123 Euro und das Sitzungsgeld von 20,30 auf 21,20 Euro angehoben.

Besetzt sind die Ausschüsse des Esloher Gemeinderates in der neuen Legislaturperiode wie folgt: Haupt- und Finanzausschuss: Stephan Kersting (Vorsitz), Dr. Rochus Franzen, Peter Hönninger, Benedikt Hümmler, Christian Luttermann, Stephan Pieper, Klaus Schulte, Christian Siewers, Rita Sommer, Matthias Struck, Thomas Tillmann, Laura Berens, Ruth Reintke, Tobias Vielhaber, Thorsten Beuchel, Martin Schubert.

Rechnungsprüfungsausschuss: Peter Hönninger (Vorsitz), Laura Berens (stellv. Vorsitzende), Dr. Rochus Franzen, Christian Luttermann, Rita Sommer, Markus Schulte.

Wahlprüfungsausschuss: Harald Reinartz (Vorsitz), Ralf Engstfeld, Benedikt Hümmler, Hubertus Koch, Doris Schön, Burkhard Stracke.

Wahlausschuss: Bürgermeister Stephan Kersting als Wahlleiter und Vorsitzender, Ralf Engstfeld, Benedikt Hümmler, Hubertus Koch, Doris Schön, Harald Reinartz, Burkhard Stracke.

Betriebsausschuss: Thorsten Beuchel (Vorsitz), Benedikt Hümmler (stellv. Vorsitzender), Philipp Conze, Werner Hoffmann, Maximilian Jürgens, Tobias Kremer, Martin Wiese-Wagner, Karl-Arnold Reinartz, Jürgen Speckenheuer.

Ausschuss für Schule, Familie, Soziales, Sport und Kultur: Rita Sommer (Vorsitz), Doris Schön (stellv. Vorsitzende), Dr. Rochus Franzen, Ralf Engstfeld, Anja Gabriel, Stefan Henkel, Hubertus Koch, Andreas Kranauge, Sandra Mette, Stephan Pieper, Nathalie Evers-Stumpf, Harald Reinartz, Julia Reintke, Matthias Arens, Bettina Hümmler.

Ausschuss für Feuerwehr, öffentliche Ordnung und Wirtschaftsförderung: Ralf Schmidt (Vorsitz), Matthias Struck (stellv. Vorsitzender), Christopher Babilon, Peter Feldmann, Frank Gödde, Ingo Hegener-Karbon, Peter Hönninger, Tobias Kremer, Franz Stracke, Martin Wiese-Wagner, Michael Koch, Wolfgang Schaub, Jürgen Speckenheuer, Tobias Dünnebacke, Markus Schulte.

Bauausschuss: Philipp Conze (Vorsitz), Hubertus Wiethoff (stellv. Vorsitzender), Christopher Babilon, Ralf Engstfeld, Ingo Hegener-Karbon, Tobias Kremer, Martina Nolte, Sebastian Schmidt, Doris Schön, Ralf Stellpflug, Franz Stracke, Ingo Kaiser, Wolfgang Schaub, Jürgen Speckenheuer, Birgit Mütherich-Pniewski.

Gesellschafterversammlung Störmanns Hof: Ralf Wenzel, Dr. Rochus Franzen, Ingo Hegener-Karbon, Hubertus Koch, Stephan Pieper, Rita Sommer, Franz Stracke, Matthias Struck, Michael Koch, Harald Reinartz, Jürgen Speckenheuer, Bettina Hümmler.

Gesellschafterversammlung Schmallenberger Sauerland Tourismus: Bürgermeister Stephan Kersting, Doris Schön, Anja Gabriel, Karl-Arnold Reinartz.