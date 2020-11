Eslohe aktiv unterstützt in der Adventszeit Menschen in Not

Eslohe . Eslohe aktiv hat für die Adventszeit eine Spendenaktion organisiert. Sie soll Menschen aus der Gemeinde helfen, die in Not sind.

Kleine, blaue Schweine mit großer Wirkung: In den Esloher Geschäften besteht in der Adventszeit wieder die Möglichkeit, beim Einkauf Gutes zu tun. Die Kaufmannschaft von Eslohe aktiv hat sich entschieden, auch in diesem Jahr wieder eine Spendenaktion zu organisieren, mit der Menschen aus Eslohe geholfen werden soll, die in Not geraten sind.

Konkret unterstützt wird mit der Aktion die Arbeit der Caritas im Ort. Dafür werden in den einzelnen Geschäften kleine, blaue Schweine aufgestellt, die auf die Spendenaktion hinweisen. Jeder hat die Möglichkeit seine Geldspende in das kleine, blaue Schwein zu füllen und somit etwas Gutes für die ehrenamtliche Arbeit der Caritas Eslohe zu tun.

„Eslohe aktiv glaubt fest daran, dass es eine schöne Art ist, am Ende des Jahres die Caritas Eslohe zu unterstützen“, sagt Caroline Wilhelm vom Vorstand. Start der Aktion ist der 1. Dezember. Die Caritas Eslohe hat unter anderen Aufwendungen für die Unterstützung bedürftiger Familien - auch für Alleinstehende und Alleinerziehende.

Außerdem betreibt sie unter anderem die Kleiderkammer im Ort. Es sei für viele schwer vorstellbar, wie viele „verschämte Arme“ es gebe, sagt die Caritas. Zum Beispiel die alte Witwe mit einer äußerst knappen Rente. Sie schäme sich, zum Sozialamt zu gehen, obwohl sie Ansprüche hätte. „Unsere Hilfe zu Weihnachten ist für sie oft das schönste Geschenk - und leider oft auch das einzige.“