Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Die Wettervorhersage für Meschede, Eslohe, Bestwig und Schmallenberg. So wird es in den kommenden Tagen und zum Jahreswechsel.

Es wird frostig in den kommenden Nächten

Ruhiges Hochdruckwetter mit einem Wechsel aus Sonne und Nebel bestimmt die Zeit zwischen den Jahren. Dabei stellt sich in den Nächten verbreitet leichter Frost ein, am Tag liegen die Temperaturen aber meist im Plusbereich.

Das Wetter für das Ruhrtal

Seit dem 10. Dezember hat es an der Wetterstation in Enste keinen Frost mehr gegeben und auch im immerhin 550 Meter hoch gelegenen Bestwig-Wasserfall hat die Wetterstation am Fort-Fun-Freizeitpark vor geschlagenen zwei Wochen letztmals Frost aufgezeichnet. Dies wird sich in den kommenden Tagen ändern, wenn man auch nicht wirklich von einem Wintercomeback sprechen kann.

Zumindest sinken die Temperaturen aber ab Freitagnacht mal wieder für einige Nächte in den leichten bis mäßigen Frostbereich ab. Grund hierfür ist ein kräftiges Hochdruckgebiet, unter welchem die zuvor eingeflossene recht kalte Meeresluft zur Ruhe kommt. So sind verbreitet um -2°C, in geschützten Tallagen teils auch bis zu -5°C möglich.

Als Entschädigung herfür setzt sich die Sonne an den Tagen für viele Stunden durch, am Samstag und vor allem am Sonntag ist sogar teilweise die um diese Jahreszeit maximal mögliche Sonnenscheindauer von rund acht Stunden möglich. Bei einem leichten bis mäßigen Südostwind steigen die Tageswerte dann aber doch deutlich über den Gefrierpunkt hinaus, meist werden um 4°C gemessen. Der Montag bringt etwas mehr Wolken, die Sonne zeigt sich aber zumindest zeitweise und es bleibt weiter trocken.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

Bis auf wenige Flocken, welche am 2. Feiertag rund um die Hunau gefallen sind, war dieses Weihnachten im Schmallenberger Sauerland weitgehend schneefrei. Eine nicht wirklich außergewöhnliche Tatsache, wenn man sich die Weihnachtstage der letzten Jahre anschaut. Eine geschlossene Schneedecke bis ins Tal lag zuletzt im Jahr 2010, damals allerdings gleich sehr viel mit rund 20-30 cm im Tal und bis zu 80 cm auf den Bergen.

In den kommenden Tagen wird natürlicher Schnee weiterhin eine Seltenheit sein, bei teils frostigen Nachtwerten können aber zumindest in den Skigebieten die Beschneiungsanlagen laufen. Besonders kalt wird dabei die Freitagnacht, in welcher es in allen Höhenlagen bis auf -4°C hinab gehen kann. In den folgenden Nächten ziehen sich die Frostwerte in die Täler zurück, denn es baut sich eine klassische Inversionswetterlage auf.

So bleibt es am Rothaarsteig ab Sonntagfrüh wieder meist frostfrei während es rund um Eslohe mit etwa -5°C im Vergleich zu den bisher in diesem Monat gemessenen Temperaturen sehr kalt ist. Am Tag scheint dann verbreitet die Sonne, nur wenige Schleierwolken ziehen über den ansonsten blauen Himmel. Zum Montag werden diese Wolken etwas dichter, sie bringen aber weiterhin keinen Niederschlag.

Trend für die nächste Woche

Der Jahreswechsel verläuft in diesem Jahr unter einem neuen Hochdruckgebiet recht ruhig. Bei windschwachen Bedingungen kann sich aber, auch aufgrund der durch die Feuerwerke ausgelösten Partikel, teils dichter Nebel bilden. Der Neujahrstag bleibt dann meist niederschlagsfrei, teils ist es neblig-trüb, teils kann sich die Sonne zumindest hin und wieder zeigen.

An den Folgetagen wird es dann wieder unbeständiger. Mit Westwinden weht aber erneut mildere Luft heran, lediglich in den höheren Lagen ist zumindest zeitweise auch Schnee möglich.

