Tiefdruckgebiete bringen uns bis zum Freitag mildes und windiges Herbstwetter. Dabei ziehen einige Schauer, örtlich sogar Gewitter durch. Das Wochenende wird dann deutlich ruhiger mit etwas Sonne. Allerdings gehen die Temperaturen zurück.

Das Wetter für das Ruhrtal

Tiefdruckgebiete mit den recht außergewöhnlichen Namen „Imka“ und „Jordranka“ bestimmen das Wetter entlang der Ruhr bis zum Freitag. Sie ziehen mit ihren Zentren über Frankreich hinweg von Süd nach Nord und lenken dabei sehr milde Luft auch nach Meschede und Bestwig. So sind auch am Donnerstag, ähnlich wie bereits am Mittwoch, bis zu 18 oder 19°C möglich. Diese fast schon spätsommerlichen Temperaturen werden dabei aber von einem böigen, in freien Lagen sogar von einem stürmischen Südwestwind begleitet.

Bis zum Donnerstagnachmittag ist es dazu weitgehend trocken, teils sogar freundlich. In Richtung früher Abend ziehen dann aber teils kräftige Schauer oder sogar einzelne Gewitter durch. Sie sind bis in die Nacht aktiv und sorgen dafür, dass die mildeste Luftmasse ein wenig nach Osten abgedrängt wird. Der Freitag präsentiert sich dann als wolkiger Tag mit einigen Auflockerungen, dabei muss nur hier und da mal mit einem kurzen Regenschauer gerechnet werden. Oftmals bleibt es auch den ganzen Tag trocken und die Temperaturen erreichen nochmals milde 16°C.

Am Samstag wird dann kühlere Luft in die Region gelenkt und so ist meist bei 13 oder 14°C Schluss, wie bereits am Freitag sind allerdings nur wenige Schauer unterwegs und hin und wieder zeigt sich auch mal die Sonne. Der bessere Tag des Wochenendes wird dann aber aus heutiger Sicht der Sonntag sein, welcher nach Nebelauflösung zeitweise Sonne und keinen Regen bringt.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland

9,1°C im Mittel, 53 Liter Regen und eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 2,2 km/h. Dies sind die Eckdaten des bisherigen Oktobers an der neuen Wetterstation an der Martinsschule in Dorlar. Die niedrigste Temperatur lag bisher bei 0,1°C, die höchste immerhin bei 20,6°C. In den kommenden Tagen bewegen wir uns mit den Höchstwerten eindeutig im oberen Bereich des bisherigen Monats, denn rund um Lenne und ihren Nebenflüssen erreichen die Nachmittagswerte bis zu 18 oder 19°C.

Vielleicht sind bei längerem Sonnenschein und mit Hilfe eines Föhneffektes vom Rothaarkamm her sogar 20°C möglich. So bleibt der Donnerstag noch für längere Zeit trocken und teils auch recht freundlich, im Laufe des späteren Nachmittags und am Abend können aber einige kräftige Regenschauer über die Region hinweg ziehen. Örtlich mischt sich sogar mal ein Blitz oder ein Donnerschlag dazwischen. Freitag und Samstag werden insgesamt zwei etwas ruhigere Tage, es regnet kaum und zwischen vielen Wolken zeigt sich hin und wieder auch mal die Sonne.

Da der Wind zwar nachlässt, insgesamt aber lebhaft bleibt, sind die Nächte weiterhin recht mild, tagsüber werden am Samstag aber maximal rund 13°C gemessen. Zum Sonntag machen die Wolken der Sonne dann noch ein wenig mehr Platz. Gefahr besteht aber durch teils recht zähe Nebelfelder, abseits davon sind wieder etwas mildere 15°C möglich.

Trend für die nächste Woche

Intensive Tiefdruckgebiete ziehen in den letzten Oktobertagen über den Atlantik hinweg und bringen z.B. Island oder den Britischen Inseln stürmisches Herbstwetter. Bei uns kommen diese Tiefs nur sehr abgeschwächt an, denn hoher Luftdruck über dem europäischen Kontinent hält dagegen. So bleibt es in der kommenden Woche leicht wechselhaft mit einem Mix aus Sonnenschein und dichteren Wolkenfeldern. Hin und wieder zieht mal ein Gebiet mit zeitweisem Regen durch, die Mengen bleiben insgesamt aber eher gering. Das Temperaturniveau pendelt sich zwischen 10 und 14°C ein, die Nächte sind bis auf vereinzelte Ausnahmen weitgehend frostfrei.

