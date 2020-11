Erster Schnee fürs Sauerland erwartet

Oben auf den höchsten Höhen kann sich am Freitagmorgen erstmals der Winter zeigen. Allerdings nur in Form einiger Flocken und zum Wochenende wird es bereits wieder milder. Trotzdem: Das erste Weiß der Saison sind immer etwas Besonderes.

Das Wetter für das Ruhrtal:

Ein Auf und Ab der Temperaturen erlebt man in dieser Woche rund um Meschede und Bestwig. Während der Wochenanfang recht kühl und wechselhaft verlief, zeigte sich der Mittwoch nochmals als goldener Novembertag mit Temperaturen von bis zu 16 Grad. Erste Schauer in der Nacht auf Donnerstag kündigen aber nun doch einen markanten Wetterwechsel an. Sie gehören zu einer Kaltfront, welche uns bis zum Abend überqueren wird. Erstmals in diesem Herbst wird dabei nasskalte Luft bis ins Ruhrtal transportiert und letzte Schauer, die am Abend und in der Nacht fallen können ab ca. 600 m Höhe zu einer sehr dünnen Schneeauflage führen. Der Freitag selbst ist dann durchaus freundlich mit einem Mix aus Sonne, Wolken und noch einigen Schnee-, oder Regenschauern. Mehr als 2 bis 6 Grad werden es aber nicht mehr. Die Nacht zu Samstag bringt dann zunächst einen klaren Himmel und leichten Frost, bereits im Laufe der Nacht ziehen dann aber neue Wolken auf, welche eine leichte Milderung mitbringen. Der Samstag verläuft dann meist wolkig mit etwas Nieselregen und auch auf den höchsten Höhen ist die dünne Schneeauflage dann wieder vollständig verschwunden. Am Sonntag wird es dann noch eine Spur milder und bei wiederum vielen Wolken bleibt es abgesehen von etwas Nieselregen meist trocken. Dazu frischt der westliche Wind vorübergehend deutlich auf.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland:

Während es in den Tälern rund um Lenne und Wenne doch bereits einige frostige Nächte gegeben hat, stehen die Berglagen noch vollkommen frostfrei da. Bei 0,8 Grad liegt der Tiefstwert dieses Monats bisher an der Skihütte in Schanze, 1,4 Grad waren es in 800 m an der Bergstation der Hunaulifte. Zum Freitagmorgen wird auch hier erstmals in dieser Saison ein Minus voranstehen. Dazu ziehen in der kommenden Nacht einige Schauer über das Land hinweg, bis auf 500 m Höhe mischen sich erste Flocken dazu. Am Morgen überzieht ein weißer Hauch die höheren Berglagen. Voraussichtlich wird es aber so wenig sein, dass es so gerade für eine Schneeballschlacht reichen könnte. Im Laufe des Tages schmilzt dieser erste Wintergruß dann bei Temperaturen von 1 bis Grad wieder meist dahin. Verantwortlich dafür ist auch die Sonne, die sich hin und wieder zeigen kann. Rund um Schmallenberg und Eslohe sind dann etwa 5 Grad möglich. Eine Winddrehung auf Südwest führt bereits im Laufe der Nacht zu Samstag wieder dichtere Wolken und auch mildere Luft heran. Am Tag sind zwischen 3 und 7 Grad zu erwarten. Hin und wieder scheint die Sonne durch die Wolken, Regen fällt kaum. Ähnlich schaut auch der Sonntag aus, wenn auch die Wahrscheinlichkeit einiger Regenschauer leicht ansteigt. Die Temperaturen legen noch etwas zu und klettern meist auf 6 bis 9, vielleicht sogar auf 10 Grad.

Trend für die nächste Woche:

In der kommenden Woche baut sich nach aktuellem Stand ein recht kräftiges Hochdruckgebiet über Mitteleuropa auf. Im Osten liegt kalte und trockene, im Westen feuchtere und mildere Luft. Das Sauerland liegt voraussichtlich ab Dienstag auf der trockenen Seite und die Sonne kann sich hin und wieder durchsetzen. Während am Tag meist zwischen 5 und 10 Grad gemessen werden kann es in den Nächten recht verbreitet leichten Frost geben. Ein richtiger Wintereinbruch mit Schnee und Frost bis in die Täler ist aber auch in der Folge erstmal nicht abzusehen. Die Schneeflocken in der Nacht zu Freitag bleiben also vorerst eine Eintagsfliege. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.