Ermittlungen nach sexueller Belästigung im Esloher Kurpark

Eslohe. Nach einer sexuellen Belästigung im Kurpark Eslohe dauern die Ermittlungen der Polizei weiter an.

Nach einer sexuellen Belästigung im Esloher Kurpark dauern die Ermittlungen der Polizei weiter an. Das hat Polizei-Sprecher Holger Glaremin auf Nachfrage bestätigt. Der Täter sei nach wie vor flüchtig. Laut Glaremin seien nach dem Vorfall im September und dem Zeugenaufruf der Polizei keinerlei Hinweise eingegangen.

Ereignet hatte sich die Tat am Donnerstag, 10. September. Gegen ihren Willen war in den späten Abendstunden eine junge Frau im Esloher Kurpark geküsst worden. Die Esloherin hatte sich nach Angaben der Polizei gewehrt. Daraufhin war der Mann geflüchtet. Wie die Polizei damals mitteilte, war die 21-Jährige gegen 21.30 Uhr mit einer Freundin durch den Park gegangen. Hierbei sei ihnen der Mann entgegengekommen.

Nach dem Namen gefragt

Er hatte die Esloherin zunächst angesprochen und nach ihrem Namen gefragt. Die Frauen ignorierten den Mann und gingen weiter. Daraufhin hatte der Täter die junge Frau am Arm festgehalten und auf den Mund geküsst. Die Frau wehrte sich entsprechend und trat dem Mann in den Genitalbereich. Nach dem Tritt ließ er von ihr ab und flüchtete in Richtung Hauptstraße.

Die 21-Jährige hatte den Täter laut Polizei wie folgt beschrieben: Schlanke Statur, dunkle kurze Haare, südländisches Aussehen, etwa 1,80 Meter groß, schlechte Deutschkenntnisse, rot/orangenes T-Shirt, dunkle Jeansjacke, dunkle lange Hose.

Die Polizei in Meschede bittet nach wie vor um Hinweise. Zeugen werden gebeten sich unter 0291/90200 zu melden.