Erich-Kästner-Realschule in Bad Fredeburg

Erich-Kästner-Realschule Bad Fredeburg

www.ekr-schmallenberg.de

Motto: Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es!

Schulleiter: Marcel Plöger

Schülerzahl: 490

Lehrer und Referendare: 32

Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 18

Schulbeginn: 7.55 Uhr

Anmeldung: 14. bis 20. Februar und 26. Februar bis 3. März, montags bis freitags zwischen 8 und 15 Uhr sowie nach Vereinbarung

Kennenlernnachmittag: 15. Juni

Ganztag/Übermittagbetreuung: Es gibt keinen Ganztagsbetrieb. Für Schüler, die nachmittags Unterricht haben, gibt es die Möglichkeit eines warmen Mittagsessens. Der Pausenbereich lässt sowohl aktive Erholung, als auch individuelles Lernen in der Mittagspause zu.

Unterrichtsausfall in der Unterstufe: Die Schule stellt Unterricht von der 1. bis 6. Stunde sicher.

Individuelle Förderung: Die Schüler werden in ihren Schwächen, aber auch ihren Stärken gefördert u.a. durch Ergänzungsstunden in den Hauptfächern, insbesondere in der Erprobungsstufe gibt es im Bereich Lese-Rechtschreibung und Mathematik zusätzliche Angebote.

Sprachförderung: Es gibt einen bilingualen Bereich im Fach Englisch, in dem über das Unterrichtsfach hinaus der Umgang mit der englischen Sprache eingeübt wird.

Schwerpunkte/Profile: Ergänzend zum bilingualen Angebot können Schüler ab Klasse 7 einen individuellen Schwerpunkt im fremdsprachlichen, naturwissenschaftlichen, technischen, oder sozialwissenschaftlichen Bereich setzen. Ein erprobtes Konzept erleichtert den Übergang von der Grundschule.