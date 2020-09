In Schmallenberg wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wahl Ergebnisse der Kommunalwahl: So hat Schmallenberg gewählt

Schmallenberg. In Schmallenberg wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. Hier gibt es die Ergebnisse.

In insgesamt 19 Wahllokalen und vier Briefwahlbezirken konnte in Schmallenberg die Stimme abgegeben werden. Gewählt wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister. Wir zeigen die aktuellen Ergebnisse im Überblick:

Fünf Bürgermeisterkandidaten wollen die Interessen der Schmallenberger vertreten: Burkhard König (CDU), Dietmar Weber (UWG), Hans-Georg Schenk (parteilos), Theresa Pieper (Die Partei) und Jörg Rostek (Grüne). So sieht das Ergebnis aus:

Bürgermeisterwahl Burkhard König (CDU) 59,34 % Dietmar Weber (UWG) 18,73 % Hans-Georg Schenk (parteilos) 5,35 % Theresa Pieper (Die Partei) 9,34 % Jörg Rostek (Grüne) 7,24 %

In der Stadt Schmallenberg treten CDU, SPD, FDP, Grüne, BFS, Die Partei und UWG an. So haben die Wähler entschieden:

Ratswahl CDU 50,42 % - 4,17 SPD 6,85 % - 4,10 FDP 1,24 % + 1,24 Grüne 8,78 % + 1,90 BFS 11,69 % - 1,37 Die Partei 5,48 % + 5,48 UWG 15,54 % + 1,02

Um das Amt des Landrats haben sich fünf verschiedene Kandidaten beworben. Die Wähler haben so entschieden:

Landratswahl Dr. Karl Schneider (CDU) 72,54 % Dr. Ahmet Arslan (SBL) 3,50 % Anna Katharina Baulmann (Grüne) 10,88 % Reinhard Brüggemann (SPD) 10,93 % Brigitte Mauthner (Die Linke) 2,15 %

Gleich acht Parteien haben sich für den Kreistag zur Wahl gestellt. So sieht das Ergebnis aus:

Kreistagswahl CDU 58,82 % SPD 10,48 % Grüne 14,25 % FDP 3,50 % Die Linke 1,49 % AfD 2,75 % SBL 7,91 % FW HSK 0,79 %

Hier finden Sie weitere Informationen zur Kommunalwahl in Schmallenberg.