Entscheidung zur Verlegung des Ruhrtal-Radwegs in Nuttlar

Nuttlar. In der Gemeinde Bestwig steht eine Entscheidung zur Verlegung des Ruhrtalradwegs an. Es gibt drei mögliche Varianten.

Die Verlegung der Ruhrtalradwegs in Nuttlar wird in der kommenden Woche erneut Thema in der Gemeinde Bestwig sein. Dabei wird es aller Voraussicht nach bereits um den konkreten künftigen Verlauf des Weges gehen. Denn: Es gibt mehrere Varianten.

Die ersten drei Bauabschnitte - beginnend ab der Straße „Zum Loh“ in Ostwig - sind zwar klar definiert und befinden sich im Wesentlichen auf bereits bestehenden Wirtschaftswegen. Der vierte Abschnitt des Radweges zwischen dem Bereich des Taucherbergwerks bis hin zum Bigger Weg könnte nach den Entwurfsplanungen allerdings auf drei unterschiedlichen Trassen angelegt werden.

Variante 1 verläuft entlang der Ruhr auf dem Damm. Er würde bei den Arbeiten etwas abgeschoben, Mit dem Material könnte eine Senke gefüllt werden, damit der Radweg den Anschluss zum Bigger Weg findet. Bei den Varianten 2 und 2a sind die Trassen parallel zum Damm entlang eines bereits vorhandenen Zauns zur benachbarten Weihnachtsbaumkultur etwas abgerückt vorgesehen. Variante 2 verschwenkt punktuell im Ostteil zum Damm und bleibt hinter der Einfriedigung der Weihnachtsbaumkultur zurück. Variante 2a verläuft durchgehend parallel zum Damm und geht punktuell im Ostteil über die Einfriedigung hinaus, um die Entwässerung des Siepens ohne bauliche Maßnahmen zu gewährleisten.

Vor einer politischen Entscheidung im Gemeinderat wird es am Montag der kommenden Woche zunächst einen Termin vor Ort geben, bei dem sich die Ratsmitglieder abschließend ein Bild von den topographischen Verhältnissen und dem Wegeverlauf machen können.

Thema seit dem Jahr 2013

Der Gemeindeentwicklungsausschuss und der Gemeinderat haben sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der Qualitätsverbesserung des Radwegenetzes in der Gemeinde beschäftigt. Zuletzt war der Ruhrtalradweg im Ortsteil Velmede in den Bereichen Hennenohl und Hinter Hegershof verlegt worden. Bereits seit 2013 steht auf Basis eines Antrages der CDU-Fraktion auch eine neue Wegetrasse über die sogenannten Halden Ostwig zum Wirtschaftsweg Bigger Weg zur Diskussion. Inzwischen sind laut Gemeindeverwaltung die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern abgeschlossen. Demnach liegen für die angestrebten Trassenvarianten alle notwendigen Einverständniserklärungen und Bauerlaubnisverträge vor.

Nach weiteren Prüfungen und immer konkreter werdenden Planungen geht die Gemeinde davon aus, dass Vorhaben kostspieliger wird als ursprünglich angenommen. Prognostiziert wird derzeit eine Erhöhung der Gesamtkosten von 550.000 Euro auf nunmehr 745.000 Euro bis 850.000 Euro - je nach Variante.

Bereits nach einem Ortstermin im Jahr 2018 war die Angst vor einer Kostenexplosion umgegangen. Schon damals hatte sich herausgestellt, dass der Bau des Teilstücks zwischen dem Eingang des Taucherbergwerks und Bigge extrem aufwändig werden könnte, weil der Bereich topographisch anspruchsvoll ist. Die Experten hatten dabei bereits angedeutet, dass es angesichts des notwendigen Aufwandes schwierig bis unmöglich werden könnte, die geplante Summe von 550.000 Euro einzuhalten.