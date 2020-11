Einsatz für die Polizei am Markant-Markt in Meschede

Meschede. Mehrere Einsatzkräfte haben am Samstagabend das Terrain um den Markant-Markt an der Hückeler Höhe untersucht.

Ein großes Aufgebot an Polizei haben Zeugen am Samstagabend an der Hückeler Höhe beobachtet. Das steckt dahinter.

Drei Polizeiwagen an der Hückeler Höhe

Drei Polizeiwagen melden Zeugen am Samstagabend gegen 21.45 Uhr am Parkplatz Hückeler Höhe. Eine Nachfrage an der Leitstelle der Polizei ergab, dass dort der Einbruch-Alarm des Markant-Marktes ausgelöst hatte. „Vor Ort konnte allerdings kein Grund dafür festgestellt werden“, erläuterte Peter Knape von der Leitstelle der Polizei Meschede. Es sei von einem Fehlalarm auszugehen.

Der Beamte erklärte, dass es durchaus üblich sei, dass mehrere Polizeiwagen bei einer solchen Alarmierung ausrückten, wenn sie den Einsatzort schnell erreichen könnten.