Brandmelder Einsatz für die Feuerwehr am Mescheder Schulzentrum

Meschede. An der Hauptschule am Schederweg ist am Freitagmorgen ein Brandmeldealarm ausgelöst worden.

Zu einem Einsatz ist die Feuerwehr Meschede am Freitagmorgen um 11.20 Uhr an den Schederweg gefahren. Einsatzort war die St.-Walburga-Hauptschule.

Als die Brandmeldeanlage auslöste, mussten alle Schüler die St.-Walburga-Hauptschule verlassen. Aber nur kurz standen sie auf dem Schulhof, als schon wieder Entwarnung gegeben werden konnte. Es gab kein Feuer, die Brandmeldeanlage war offensichtlich vorsätzlich eingedrückt worden.

Vor Ort waren der Löschzug Meschede mit Wehrleiter Robert Hillebrand sowie die Polizei.

Zwei weitere Einsätze an Schulen im November

In den vergangenen Wochen hatte die Wehr schon zweimal an Schulen - damals zum Berufskolleg am Dünnfeld - ausrücken müssen. Beide Male war die Brandmeldeanlage mutwillig ausgelöst worden . Ob es sich hier um eine Nachahmungstat handelt, müssen die Nachforschungen zeigen.

Wenn, kann das teuer werden. Als Personalkosten setzt die Stadt zum Beispiel 9,50 Euro pro Viertelstunde bei einem Feuerwehrmann an. Hinzu kommen die Gerätekosten, die beispielsweise bei 43 Euro je Viertelstunde beim Einsatz der Drehleiter liegen. Insgesamt können sich die Kosten leicht auf 300 bis 500 Euro summieren, wenn eine Alarmierung mutwillig ausgelöst wurde.