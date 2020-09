Einsätze für die Feuerwehr Schmallenberg

Schmallenberg. Gleich fünfmal alarmierten Brandmeldeanlagen in der vergangenen Woche die Feuerwehr Schmallenberg zu verschiedenen Einsatzorten.

Innerhalb von einer Woche ist die Feuerwehr Schmallenberg zu fünf Brandeinsätzen gerufen worden. An den entsprechenden Stellen wurde die Gebäude evakuiert, Arbeiter und Gäste mussten die Häuser verlassen. Doch löschen musste die Feuerwehr nicht.

Alarmierung auch am Jagdhaus Wiese

So wurde die Wehr schon am Montagmorgen zu den Johannesbadkliniken in Bad Fredeburg alarmiert. Nachmittags erfolgte der Alarm am Jagdhaus Wiese.

Am Dienstag ging der Brandmelder am Bauzentrum Köster in Schmallenberg, Auf der Lake.

Am Freitag alarmierte der Brandmelder vom Land-und Kurhotel Tommes in Bad Fredeburg und an der ehemaligen Valentinschule und heutigen Kita in Schmallenberg.

Holzstaub in den Johannesbadkliniken

Bei allen Einsätzen handelte es sich um Fehlalarme, nur in den Johannesbadkliniken konnte der Grund geklärt werden: Holzstaub hatte den Alarm ausgelöst. „Bei allen anderen erfolgte die Auslösung ohne ersichtlichen Grund“, sagte Ralf Fischer, Pressesprecher der Feuerwehr Schmallenberg, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Doch trotzdem nehme die Feuerwehr jede Alarmierung ernst. „Brandmeldeanlage ist immer ein echter Noruf, also wird alarmiert und ausgerückt“, so Fischer.