Eine eigene Tankstelle: Velmeder erfüllt sich seinen Traum

Kevin Mikus hat sich im Alter von 25 Jahren nicht nur selbstständig gemacht, er hat sich einen Traum verwirklicht: Der Velmeder ist der neue Betreiber der Esso-Tankstelle in Velmede.

Mikus? Tankstelle? Jahrelang waren diese beiden Begriffe für alteingesessene Bestwiger unweigerlich mit der Avia in Nuttlar verbunden. Und richtig: Kevin Mikus ist der Sohn von Christoph Mikus, dem Betreiber der größten Tankstelle in der Gemeinde Bestwig. Ob er seinem Vater Konkurrenz machen will? Kevin Mikus muss lachen. „Nein“, sagt er entschieden. „Wir sehen uns überhaupt nicht als Konkurrenten. Eher das Gegenteil sei der Fall. Sein Vater sei ihm bei dem Weg in die Selbstständigkeit eine große Stütze gewesen und habe ihm den Rücken gestärkt. Und dafür sei er sehr dankbar - ebenso wie für die Hilfe und Unterstützung seiner Freundin Rabea.

Seine erste Bewährungsprobe hat der 25-Jährige bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Denn der Start in die Selbstständigkeit hätte holpriger kaum sein können: Zunächst musste er am ersten Tag der Öffnung für drei Stunden schließen, weil Esso festgestellt hatte, dass das Kassensystem noch nicht umgestellt war. Nur einen Tag später lag der Traum dann sogar für 14 Tage auf Eis: Mikus und sein Team mussten in Corona-Quarantäne, weil sich eine Mitarbeiterin infiziert hatte. Ein Alptraum!

Björn Grenz ist Stationsleiter der Tankstelle. Der 38-Jährige Velmeder ist Verkäufer mit Leidenschaft. Foto: Frank Selter

Seit dem 18. November startet der 25-Jährige jetzt aber endlich voll durch. „Es läuft“, freut er sich und Stationsleiter Björn Grenz stimmt nickend zu. Ebenso wie Kevin Mikus hat auch der 38-Jährige lange an der Avia in Nuttlar gearbeitet. In den vergangenen zweieinhalb Jahren war er Stationsleiter der Avia in Elspe, die ebenfalls von Christoph Mikus betrieben wird.

Anlaufpunkt im Ort

Als Kevin Mikus ihm dann die Stelle in seiner „Tanke“ in Velmede angeboten hat, musste Grenz nicht lange überlegen - auch, wenn er Elspe mit einem weinenden Auge hinter sich gelassen habe. „Aber es ist schon ein Unterschied, ob man morgens anderthalb Minuten oder 45 Minuten zur Arbeit fährt“, sagt der Velmeder und lacht. Jetzt wollen die beiden gemeinsam mit ihrem Team dafür sorgen, dass die Tankstelle an der Bundesstraße weiterhin ein Anlaufpunkt in Velmede ist, an dem man eben nicht nur tanken kann.

Denn Kevin Mikus weiß ganz genau, worauf es ankommt, um eine Tankstelle zum Erfolg zu führen. Schließlich ist er in Papas Tankstelle in Nuttlar quasi groß geworden - hat als Kind auf dem Hof Fußball gespielt, später immer wieder ausgeholfen, dann jahrelang als Festangestellter mitgearbeitet, zahlreiche Schulungen absolviert und zwischendurch sogar drei Wochen Vater Christoph als Chef vertreten, als der in Amerika war.

Kevin Mikus als Kind mit seinem Vater Christoph, der die Avia-Tankstelle in Nuttlar betreibt. Foto: Privat

In all den Jahren hat Kevin Mikus vor allem auch eines gelernt: „Vom Spritverkauf allein kannst du als Inhaber einer Tankstelle nicht leben.“ Auf das drumherum komme es an. Und dazu zählt neben einem gut sortierten Shop in erster Linie ein attraktiver Snackbereich, den Mikus in Velmede ordentlich erweitert hat. Außerdem habe er die Tankstelle nach der Übernahme quasi einmal auf Links gekrempelt, um für eine gewisse Aufenthaltsqualität zu sorgen. „Ich bin schon ein bisschen stolz auf uns“, sagt der 25-Jährige und ergänzt: „Aber ich habe wirklich Respekt vor der neuen Aufgabe.“

Pläne für die Zukunft

Ja, er habe auch schon die ein oder andere schlaflose Nacht hinter sich, gibt er zu. „Dass du Inhaber einer Tankstelle bist, wird dir irgendwie erstmal so richtig bewusst, wenn sie eröffnet ist“, sagt Mikus und lacht. Sorgen mache er sich aber nicht. „Ich glaube, die Velmeder wissen, was sie an ihrer Tankstelle haben.“ Daher habe er sich auch ganz bewusst für die Bezeichnung „Tankstelle Velmede“ entschieden und nicht für „Esso Mikus“. Das sorge für eine gewisse Identifikation.

Freundlichkeit, Sauberkeit, Ordnung und ein gutes Sortiment ohne Lücken in den Regalen, das ist es, was sich Mikus für seine Tankstelle auf die Fahnen geschrieben hat, um den Kreis der Stammkunden, den er vom Vorgänger übernommen hat, zu erweitern.

Und Pläne für die weitere Zukunft hat der 25-Jährige auch schon. Die Waschanlage soll durch einen SB-Waschplatz ersetzt werden. Aber eins nach dem anderen. Denn: Auch, wenn er sich einen Traum verwirklicht hat, ist Kevin Mikus noch lange kein Träumer, sondern Realist. „Alles zu seiner Zeit“, sagt er.