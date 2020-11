Polizei Einbruch in Teichanlage in Schmallenberg

Schmallenberg. Unbekannte Täter sind in eine Teichanlage in Schmallenberg eingebrochen.

In eine Teichanlage an der Straße „Sunthelle“ sind unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen. Sie knackten das Vorhängeschloss und gelangten so auf das Grundstück.

Zwei Schuppen aufgebrochen

Dort brachen sie zwei Schuppen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden jedoch keine Gegenstände entwendet. Die genaue Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr und 5 Uhr.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.