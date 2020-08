Schmallenberg. Zwei vermummte Personen versuchten am Sonntagmorgen in eine Tankstelle in Schmallenberg einzubrechen. Doch ihnen kam etwas in die Quere...

Zwei vermummte Personen versuchten am Sonntagmorgen gegen 2:30 Uhr in eine Tankstelle in der Bahnhofstraße einzubrechen.

Die Täter scheiterten an einer Tür. Einer der Täter war circa 1.80 Meter groß und trug eine helle Jogginghose.

Zeugen-Hinweise werden bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200 gemeldet.