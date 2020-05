In Schmallenberg ist in eine Werkstatt eingebrochen worden.

Schmallenberg. In Schmallenberg ist eingebrochen worden. Die Polizei hofft auf Zeugen.

In der Grafschafter Straße in Schmallenberg sind unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Werkstatt eingedrungen.

Ob etwas entwendet wurde, ist laut Polizei derzeit noch nicht klar.

Sie hofft auf Zeugen und bittet darum, entsprechende Hinweise an die Polizeiwache in Schmallenberg zu richten unter 02974 / 90 200.