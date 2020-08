Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in Meschede.

Polizei Einbrecher in Wohnhaus in Meschede - Bargeld erbeutet

Meschede. Einbrecher sind in ein Wohnhaus in Meschede eingedrungen. Sie haben Bargeld erbeutet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Auf bislang unbekannte Weise sind Einbrecher am Montag in eine Doppelhaushälfte an der Königsberger Straße eingedrungen.

Bargeld entwendet

Zwischen 17.50 und 20.15 Uhr durchwühlten die Täter mehrere Schränke. Sie entwendeten Bargeld. Unerkannt konnten sie vom Tatort flüchten.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.