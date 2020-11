Ein Jahr A46 in Bestwig: Was ein Stück Straße verändert hat

Bestwig. Mit der Freigabe der A46 in Bestwig hat sich vieles verändert. Darum geht es in unserer Serie „Ein Jahr A46“. Hier sind alle erschienenen Folgen.

Der 18. November des Jahres 2019 war ein denkwürdiger Tag für die Region. Ein Tag für die Geschichtsbücher. An jenem Nachmittag ist das A46-Teilstück zwischen Velmede und Nuttlar feierlich eröffnet worden.

„Eröffnung der A46: Eine unendliche Geschichte mit Happy End“ – das hat die WP vor einem Jahr getitelt. Es war ein großes Ereignis für die gesamte Region, weil die Auswirkungen der neuen Autobahn eben nicht nur in der Ortsdurchfahrt von Bestwig zu spüren sind, sondern auch in der Nachbarschaft. Darum geht es in Folge eins . Dafür haben wir unter anderem mit Bestwigs Bürgermeister Ralf Péus, Nuttlars Ortsvorsteher Markus Sommer, Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer und Antfelds Ortsvorsteher Martin Aleff gesprochen.

Für Folge zwei haben wir Peter und Ute Andreas besucht. Eines hatten sich Ute und Peter Andreas ganz fest vorgenommen: Wenn in der Gemeinde Bestwig das neue Autobahnteilstück für den Verkehr freigegeben wird, wollten Sie diesen besonderen Tag mit einem Gläschen Sekt begehen. Und genau das haben sie getan: Am Abend des 18. November 2019 klangen hinter den Fenstern an der Bundesstraße 119 in Velmede die Gläser. Es war der Tag, der das Leben von Ute und Peter Andreas verändert hat - ihres und das all der anderen Anwohner, die Jahrzehnte unter dem massiven Durchgangsverkehr gelitten hatten.