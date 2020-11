Ehrenring der Stadt Schmallenberg für Poggel und Brüggemann

Am Freitag wurde Bürgermeister Bernhard Halbe nach 30 Jahren im Dienste der Stadt Schmallenberg in den Ruhestand verabschiedet. Im Rahmen eines Festaktes in der Schmallenberger Stadthalle wurde er mit dem Ehrenbürgerrecht der Stadt, der höchsten kommunalen Auszeichnung, geehrt.

Doch nicht nur Halbe, der im Anschluss die Bürgermeisterkette an Neu-Bürgermeister Burkhard König übergab, wurde geehrt. Auch zwei langjährige Ratsmitglieder und Kommunalpolitiker aus Leidenschaft erhielten eine besondere Auszeichnung.

Alfons Brüggemann und Ludwig Poggel erhielten den Ehrenring der Stadt Schmallenberg. Alfons Brüggemann war seit 1995 im Dienste der Stadt aktiv und in vielen unterschiedlichen Ausschüssen vertreten. Seit 2004 war er auch der zweiter Stellvertreter Bernhard Halbes, seit 2009 Vorsitzender des Bezirksausschuss Schmallenberg und seit 2014 auch erster stellvertretender Bürgermeister. Er sei immer ein toller Stellvertreter gewesen, der ihn bei zahlreichen Terminen stets gut vertreten habe, so Halbe im Rahmen des Festaktes.

Fraktionsvorsitzender der CDU

Auch das kommunalpolitische Wirken von Ludwig Poggel wurde mit dem Ehrenring der Stadt gewürdigt. Halbe: „Wir haben in der Stadt viel erreicht, was wir ohne Ludwig Poggel nicht erreicht hätten.“ Besonders Bad Fredeburg habe Poggel stets am Herzen gelegen, so begann Poggels politische Karriere bereits 1989 in zahlreiche Ausschüssen, ab 1994 war er auch Vorsitzender des Bezirksausschusses Bad Fredeburg. Das Amt hatte er bis zu diesem Jahr und damit rund 26 Jahre inne. Zudem war Poggel seit 1999 Fraktionsvorsitzender der CDU. Sowohl Poggel als auch Brüggemann scheiden nun aus der kommunalpolitischen Tätigkeit aus.