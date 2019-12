Ehe steht vor dem Aus: Wo Paare in Meschede Hilfe bekommen

Es war alles so rosarot, so perfekt. Nach fünf Jahren als Paar, wurde Elisa von ihrem Traummann Mario schwanger. Das Baby - ein Wunschkind. Doch schon bald bekommt das Traumbild Risse. Zehn Jahre später steht das Paar bei Claudia Richter in der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatung. Die Ehe steht vor dem Aus. Schon bald wird klar, was die beiden heute trennt, begann mit der Geburt des Kindes.

Was verändert sich, wenn Paare zu Eltern werden?

Claudia Richter: Alles! Zeit, Raum, Geld und Energie müssen plötzlich durch drei geteilt werden. Dazu steigt die Arbeit und die Verantwortung für beide Partner und die Lebenswelten der Partner entwickeln sich auseinander. Während es vorher eine Beziehung auf Augenhöhe gab, in die beide ihren Anteil eingebracht haben, fallen junge Eltern nach der Geburt eines Kindes oftmals wieder in traditionelle Rollenmuster zurück.

Claudia Richter, Leiterin der katholischen Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Meschede, weiß, wo es hakt, wenn aus Liebespaaren Elternpaare werden. Ihr Tipp: Warten Sie nicht zu lange, bis sie zu uns kommen. Foto: Ute Tolksdorf

Die Frau gibt ihren Beruf auf. der Mann arbeitet mehr. Das hat Folgen?

Ja, es entwickeln sich unterschiedliche Bedürfnisse. Es kann sein, dass die Frau neidisch wird auf die Berufstätigkeit des Mannes, die Kontakte, die er hat. Während der Mann auf der anderen Seite gern mehr Zeit mit dem Kind verbringen würde. Oder er wünscht sich Ruhe, nach einem anstrengenden Tag, aber seine Frau will mal erzählen. Unzufriedenheit macht sich auf beiden Seiten breit.

Plötzlich ist die Frau nicht mehr nur Geliebte und Partnerin, sondern auch Mutter?

Bei manchen Männern kommen dann plötzlich Erfahrungen mit der eigenen Mutter hoch. Je nachdem wie das Verhältnis war, kann es sein, dass er sich wieder dieser Rolle als Sohn annähert. Er wird dann wieder zu dem kleinen, anspruchsvollen Jungen. Auch bei der Frau kann es sein, dass sie in die Rolle der eigenen Mutter schlüpft und ihren Mann bemuttert, ob der das nun toll findet oder nicht.

Auch der Sex wird schwieriger?

Das Paar hat weniger Zeit, die Atmosphäre verändert sich und die Hormone. Die Nächte sind aus anderen Gründen als früher unruhig. Und eine Frau, die sich den ganzen Tag um einen Säugling kümmert, ihn stillt, mit ihm kuschelt, ihn pflegt, will beim Sex oft anders berührt werden. Ich rate schon mal: „Fassen Sie Ihre Frau mal anders an und reden Sie beide spätestens jetzt über Ihre jeweiligen Wünsche.“ Weist die Frau ihren Mann einfach zurück und liegt das Kind gedanklich oder auch ganz real mit im Ehebett, kann das auch Eifersucht aufs Kind auslösen. Da kann etwas seinen Anfang nehmen, was das Paar dann wieder Jahre mit sich herumträgt.

Nach einem Jahr gehen heute viele Frauen wieder arbeiten. Wird das dann besser?

Nicht unbedingt. Wenn die Belastung nämlich steigt. Das Paar kauft ein Haus, die Frau organisiert Arbeit, Haushalt und Kind und dann kommt das zweite… Die Zeit zu Hause genießen, können die wenigsten. Oft fehlt dann auch einfach das Geld. Und von allen Seiten sind Frauen heute der Kritik ausgesetzt. Wenn sie arbeiten genauso, wie wenn sie nicht arbeiten.

Was kann man tun?

Wichtig ist, dass man sich der Problematik erstmal bewusst wird und auch versucht, Verständnis für die Bedürfnisse des anderen aufzubringen. Partner sollten sich die Zeit miteinander freischaufeln. Der Satz eines Experten dazu: „Familie funktioniert, wenn (sich) die Partner einander näher stehen als jedem ihrer Kinder.“ Wenn so eine Krisenzeit (aber) nicht gut bewältigt wird, kann das Folgen für später haben. Und die Paare finden sich dann 5, 10, 15 Jahre später bei mir ein, und irgendwann heißt es dann: „Damals hast du aber...!“