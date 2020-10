Ebbinghof-Chefin Daniela Tigges verschenkt 5000 Euro

Mit einer besonderen Aktion will Unternehmerin Daniela Tigges Vereine, Projekte oder kleine Firmen unterstützen. Denn die Unternehmerin, die im Finale für den „Unternehmerpreis Südwestfalen“ steht, verschenkt 5000 Euro - aber nicht einfach so, sondern in Form von Marketingleistungen. Gerade jetzt in Zeiten, in denen es der Tourismusbranche so schlecht geht?

Eine neue Agentur habe mit einem Full-Service das Marketing des Familotels Ebbinghof übernommen, erklärt Tigges auf Anfrage dieser Zeitung. Die Arbeit sei schon gestartet, die neue Website online und alle seien rundum zufrieden. Der Vertrag mit der bisherigen Agentur „Kaiserberg“ laufe aber noch bis zum Jahresende: „Und dann habe ich überlegt und in der Schublade gekramt, ob es noch irgendwelche Projekte gibt, die wir damit umsetzen können.“ Dabei sei Tigges aber eine viel bessere Idee gekommen, wie sie erzählt. Warum nicht einfach das Marketingbudget an ein Projekt verschenken, dass sich besonders für das Gute und das Kindeswohl einsetzt?

Bewerbungen bis zum 25. Oktober

Die 5000 Euro können dann für ein Marketing frei verwendet werden, um die eigene Arbeit bekannter und populärer zu machen: „Mit dem Geld will ich einfach ein bisschen Unterstützung geben.“ Es habe bereits viele tolle Bewerbungen gegeben, Einsendeschluss sei Sonntag, 25. Oktober. Bewerbungen sind weiterhin möglich.

Einfach die folgenden Fragen unter d.tigges@familotel-ebbinghof.de beantworten: Was tut das Projekt/Angebot/Start-Up für das Gemeinwohl? Was für Kinder? Wie lautet die Vision? Wofür würde das Marketingbudget konkret eingesetzt? Es sind auch Nominierungen möglich.