Durch Corona hat Ibo Tiryaki mehr Zeit für Ideen und Familie

Seit nunmehr acht Monaten leben die Menschen in der heimischen Region mit den Auswirkungen des Corona-Virus, die ganz individuell wahrgenommen werden. Im „Corona-Tagebuch“ wird ab sofort regelmäßig darüber berichtet.

Ibo Tiryaki, den seine Freunde gerne „iboyaki“ nennen, wohnt in der Mescheder City am Winziger Platz, wo er seit vielen Jahren sein Restaurant „Niw York Pizza“ betreibt:

„Ich bin der Typ, der wahrscheinlich auch noch mit einem Lachen im Gesicht hier sitzen würde, wenn es mir richtig schlecht geht. Ich versuche aktuell wirklich immer das Positive an der Situation, in der wir schließlich alle gemeinsam stecken, zu sehen. Man hat viel mehr Zeit für sich, hat auch mal Zeit, die Gedanken schweifen zu lassen und wie ich, neue Ideen für mein Geschäft zu entwickeln. Und ich finde es ganz wichtig, dass man den Humor in all dem nicht verliert. Da sag ich gerne, dass das der letzte Knopf ist, der das Hemd im Moment vor dem Platzen bewahrt.

Ich persönlich habe aus der Krise auf jeden Fall gelernt, wie wichtig die Digitalisierung ist und finde es toll, dass sie durch die aktuelle Situation schneller vorankommt. In meinem Restaurant bedeutet das zum Beispiel, dass man bei uns auch online bestellen kann. Privat empfinde ich den Lockdown-Light tatsächlich wortwörtlich als „light“ im Vergleich zum Frühjahr.

Geschäftlich weiß ich nun in etwa, wie ich damit umzugehen habe und privat hat sich nicht allzu viel verändert. Auch wenn ich die Schließung der Gastronomie nicht nachvollziehen kann, hat man durch die geöffneten Geschäfte ja zumindest noch das Gefühl, dass in der Stadt etwas los ist. Zwar kann man sich nicht nach Lust und Laune mit Freunden treffen, dafür verbringe ich mehr Zeit mit der Familie.“

