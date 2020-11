Druckreif Meschede gibt 5 Tipps gegen die Corona-Langeweile

Das Wetter wird immer kälter und nasser und die neuen Corona-Regelungen schränken die Freizeitgestaltung auch immer mehr ein. Was also kann man im „Corona-Herbst“ machen, um nicht im grauen Alltag zu versinken? Wir haben fünf Tipps zusammengestellt, um die Langeweile zu vertreiben.

1. Spieleabend mit der Familie

Sich abends mit allen zusammen an den Küchentisch setzen und die alten Gesellschaftsspiele rauskramen. Klassiker wie Monopoly, Mensch ärger dich nicht oder UNO garantieren immer wieder ein tolles Spielerlebnis. So kann man nicht nur seine Langeweile vertreiben, sondern verbringt auch noch Zeit mit den Liebsten.

2. Sport machen

Viele Vereine und auch Fitnessstudios haben momentan mit Einschränkungen zu kämpfen. Trotzdem muss der Sport nicht zu kurz kommen. Beim Joggen oder Fahrrad fahren kann man die schöne Herbstlandschaft und die frische Luft genießen. Wem das zu kalt ist, der kann sich auch mit Home-Workouts fit halten. Auf YouTube gibt es viele kostenlose Möglichkeiten und es ist für jeden etwas dabei.

3. Sich online verabreden

Auch online kann man sich mit seinen Freunden gut beschäftigen. Einfach mal wieder ein bisschen quatschen oder währenddessen noch online zusammen spielen. Die Auswahl an Spielen ist geradezu endlos und geht weit über League of Legends oder GTA hinaus. Viele Streamingdienste, wie Disney + bieten auch „Groupwatch“ an. So kann jeder den gemeinsamen Filmeabend ganz bequem vom eigenen Sofa aus erleben.

4. Weihnachtsgeschenke

Weihnachten ist gar nicht mehr so weit entfernt. In weniger als acht Wochen stehen schon die ersten Christbäume. Um sich den Geschenke-Stress zu ersparen, kann man dieses Jahr einfach mal früher anfangen, das Passende für Papa, Oma oder die beste Freundin zu suchen. Auch selbstgemachte Geschenke kommen fast immer gut an. Außerdem gibt man so weniger Geld aus und hat beim Selbermachen auch noch Spaß und gleichzeitig eine gute Beschäftigung.

5. Das Zimmer umdekorieren

Könnten die Wände mal einen neuen Anstrich vertragen? Es muss nicht gleich so drastisch sein, aber vielleicht tun es ja auch schon ein paar neue Bilder oder mal ein anderer Teppich. Man kann auch mal ausprobieren ob das Bett oder der Schrank nicht in einer anderen Ecke des Zimmers besser aussieht. Oft bringen schon kleine Veränderungen eine ganz neue Atmosphäre und das Zimmer hat eine völlig andere Wirkung.