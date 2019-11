Meschede. Künstliche Belüftung für den Hennesee bei Meschede: Dadurch hat der Ruhrverband in den letzten Wochen ein mögliches Fischsterben verhindert.

Drohendes Fischsterben im Hennesee erfolgreich verhindert

Innerhalb von fünf Wochen sind am Hennesee mehr als 35 Tonnen Sauerstoff eingelassen worden, um ein mögliches Fischsterben zu verhindern – rund 40 bis 50 Kilogramm pro Stunde. Die Aktion endete jetzt. Auch in der Ennepetalsperre lief diese vorsorgliche Maßnahme. Für beide Seen gab der Ruhrverband dafür mehr als 50.000 Euro aus.

Ursache war ein eigentlich natürlicher Vorgang, bei dem sich das Wasser der Talsperre zwischen Frühjahr und Herbst in unterschiedliche, nicht vermischbare Temperaturschichten aufteilt. Das mit etwa 4 Grad kälteste und schwerste Wasser bleibt am Seegrund, an der Oberfläche nimmt die Temperatur im Sommer entsprechend der Lufttemperatur zu. Dazwischen liegt die „Sprungschicht“: Durch Abbauprozesse des Planktons kann der Sauerstoffgehalt so stark abnehmen, dass sich zwischen dem kalten Tiefen- und dem warmen Oberflächenwasser ein nahezu sauerstofffreier „Riegel“ bildet.

Reiner Sauerstoff in die Tiefe

Ein Fischsterben kann drohen, falls der Sauerstoffgehalt auch in der tiefsten Wasserschicht zu stark abnimmt. Dank engmaschiger Kontrolluntersuchungen des Kooperationslabors, das der Ruhrverband gemeinsam mit der Emschergenossenschaft und dem Lippeverband betreibt, konnte rechtzeitig eingegriffen werden, als sich im Oktober an der Hennetalsperre ein kritischer Wert abzeichnete.

Mehr als 35 Tonnen Sauerstoff sind in den letzten Wochen in den Hennesee eingeleitet worden, um ein Fischsterben zu verhindern. Foto: Ruhrverband

Zum Schutz des Fischbestandes wurde eine so genannte Tiefenwasserbegasung installiert: Über perforierte Leitungen wurde reiner Sauerstoff in die tiefste und kälteste Wasserschicht, eingeperlt, um den Sauerstoffgehalte in einer Tiefe unter 15 bis 20 Metern zu erhöhen.

Geringe Sauerstoffgehalte im Tiefenwasser stehen übrigens nicht in Zusammenhang mit der Wasserqualität, die auch 2019 in allen Talsperren des Ruhrverbands ausgezeichnet ist.