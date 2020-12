Drei Einsätze für die Feuerwehr im Mescheder Stadtgebiet

Meschede. Bei insgesamt drei Einsätzen sind die Löschgruppen Calle, Wallen, Eversberg und Wehrstapel sowie der Löschzug Meschede gefragt gewesen.

Die Feuerwehr musste am Montag, 30. November und Dienstag, 1. Dezember, zu gleich drei Einsätzen im Mescheder Stadtgebiet ausrücken.

Am Montagnachmittag waren die Löschgruppe Calle und die Löschgruppe Wallen aufgrund einer unklaren Rauchentwicklung in einem Waldgebiet in Mülsborn im Einsatz.

Zwei ausgelöste Brandmeldeanlagen in Wehrstapel sowie auf der Arnsberger Straße in Meschede haben am Dienstag dafür gesorgt, dass zunächst die Löschgruppe Eversberg und die Löschgruppe Wehrstapel in den Morgenstunden ausrücken mussten. Gegen 18 Uhr kam dann noch der Löschzug Meschede an der Arnsberger Straße zum Einsatz.