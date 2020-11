Digitales Tanztraining beim TSV Wenholthausen

Felina Bornemann ist Übungsleiterin in Wenholthausen Ihr fehlt im Lockdown der Kontakt zu den Kindern:

„Beim ersten Lockdown wusste ich zunächst gar nicht, was man tun sollte. Alle Sportstätten wurden von jetzt auf gleich geschlossen.

Ich wollte aber auf keinen Fall, dass das Gruppengefühl der Mädchen - besonders bei den Kleinsten - verloren geht. Also habe ich erst mal ein Video gedreht, das gezeigt hat, wie ich den Tanz umsetze. Das habe ich dann zum Nachtanzen an alle Kinder geschickt. Die wiederum haben ihre Tanzergebnisse an mich gesendet. Aus den ganzen Videos habe ich eine Collage erstellt und an alle geschickt, damit jeder dabei ist und bleibt. Außerdem habe ich den Kindern Postkarten vom Landessportbund zukommen lassen, die sie angemalt und an Seniorenheime weitergesendet haben.

Als die Auflagen im Sommer lockerer wurden, bin ich mit meinen Gruppen auf den Sportplatz ausgewichen, weil die Aula gesperrt war. Ich habe die Kinder ganz vorsichtig an das Trainieren mit Abstand und Hygienemaßnahmen herangeführt. Die Kleinsten sind ja erst sechs Jahre alt, aber alle waren mit Feuereifer dabei. Bei schlechtem Wetter ging’s in die Schützenhalle.

Jetzt dürfen wir uns gar nicht mehr vor Ort sehen. Ich stelle meine Tanz-Videos bei Youtube ein, die aber nur von den Eltern abgerufen werden können. Damit können die Kinder schon bekannte Tänze üben und ein neuer Tanz wird schrittweise eingeübt. Der soll vor Weihnachten fertig sein. Dann bekommen wieder alle von mir die Videos, die die Kinder bzw. ihre Eltern an mich geschickt haben als Collage.

Was mir am meisten fehlt, ist der direkte Kontakt zu den Kindern. Der schönste Augenblick für mich ist immer, wenn sie zu Beginn jeder Stunde auf mich zugerannt kommen. Schade, jetzt kommuniziere ich nur über die Eltern.“