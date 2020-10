Diese Preise verbirgt der Schmallenberger Lions-Kalender

Schmallenberg. Zum 14. Mal präsentiert der Lions Club Schmallenberg seinen Adventskalender. Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die Gewinne.

„Ich glaube, uns ist wieder ein sehr guter Kalender gelungen“, sagt Matthias König, Inhaber der gleichnamigen Konditorei in der Schmallenberger Weststraße. Denn auch wenn die kommende Adventszeit in vielerlei Hinsicht eine andere sein wird, so hat doch der Kalender des Lions Clubs Bestand. Insgesamt gibt es 208 Preise im Gesamtwert von 19.700 Euro: „Gerade in der jetzigen Zeit ein toller Erfolg.“

Den Dank richteten König und seine Lions-Mitstreiter um Präsident Peter Haidl an alle Unternehmen und Gewerbetreibenden, die mit Spenden zu den besonderen Preisen beigetragen haben. Der erste Preis wird eine Reise im Wert von 1500 Euro sein - allerdings aufgrund der aktuellen Corona-Lage ohne ein festgelegtes Ziel. Platz zwei ist eine Reise im Wert von 600 Euro, Platz drei eine Reise im Wert von 500. Auch ein Warengutschein des Möbelhauses Knappstein im Wert von 500 Euro ist in der Verlosung.

Auflage von 7777 Stück

Und auch wenn der Kalender in den vergangenen Jahren - der diesjährige ist der 14. - immer schnell ausverkauft war, so bleiben die Lions auch in diesem Jahr bei einer Auflage von 7777 Kalendern. Der Reinerlös des Kalenders fließt in die Unterstützung und Förderung entsprechender Projekte im Bildungs- und Sozialbereich, schwerpunktmäßig im Bereich von benachteiligten Kindern und Jugendlichen im Schmallenberger Sauerland.

Andreas Knappstein: „Wer Projekte kennt, die aus seiner Sicht unterstützt werden sollen, kann sich auch gerne bei uns melden.“ Das Motiv des Kalenders ist in diesem Jahr ein winterlichter Anblick der Wilzenberg-Kapelle von Fotograf Klaus-Peter Kappest. Auch Hobbyfotografen sind eingeladen, Fotos für den Titel der kommenden Kalender einzusenden.

Verkauf beginnt am 31. Oktober

Wer die Aktion unterstützen möchte und gleichzeitig mit ein wenig Glück tolle Preise gewinnen möchte: Der Kalender-Verkauf startet am Samstag, 31. Oktober, um 9 Uhr im HIT-Markt in Schmallenberg. Ab Montag, 2. November, geht der Verkauf dann auch in den Schmallenberger Kreditinstituten, bei Möbel Knappstein, Intersport Begro, Café König, Rabbatz, in der St. Valentin-Apotheke sowie in Bad Fredeburg in Schröders Sporteck und im Autocenter Knippschild sowie in Bödefeld im Edekamarkt Mause los.

Der Verkauf endet am 30. November, ab dem 1. Dezember werden die Gewinnnummern täglich in dieser Zeitung präsentiert. Weitere Informationen unter www.lc-schmallenberg.de. Die Preise können direkt nach Gewinn in der Konditorei Café König abgeholt werden.