Meschede. Wonach ist in Meschede im Jahr 2019 besonders gesucht worden? Google hat uns eine Rangliste der Trends zusammengestellt. Hier ist sie.

Die Trends - wonach Meschede 2019 im Internet gesucht hat

Wonach haben die Mescheder im vergangenen Jahr besonders häufig im Internet gesucht? Google, der Marktführer unter den Internet-Suchmaschinen, hat die regionalen Top-Begriffe für uns ausgewertet.

Zur Erklärung: Es handelt sich nicht um die Begriffe, nach denen am häufigsten gesucht wurde. Da gäbe es wenig Überraschungen und eher wenig Unterschiede. Stattdessen hat der Konzern die Suchbegriffe ermittelt, bei denen es im Vergleich zum Vorjahreszeitraum den größten Anstieg an Suchanfragen gab, die so genannten „trending searches“. Bei ihnen war für längere Zeit ein besonders starkes Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen.

Hier ist die Rangliste

1. Autocenter Meschede: Das Unternehmen ist unabhängig und hat sich auf den An- und Verkauf exklusiver Automobile und Sportwagen spezialisiert.

2. Welcome-Hotel Meschede: Das Gebäude, das Historie und Neubau kombiniert, war im Jahr 2000 eröffnet worden. Es zieht Tagungsgäste und Erholungssuchende an den Hennesee.

3. H1 Meschede: Der Spatenstich erfolgt im September 2017. Im Jahr darauf eröffnete das Ausflugslokal an der Talsperre.

4. Veramed-Klinik Meschede: Nicht mehr in Betrieb, aber dennoch immer wieder von Interesse: Als Geisterklinik, als Treffpunkt von Airsoft-Spielern und weil ein Investor das Gebäude angeblich erhalten und umbauen möchte.

5. Haci Baba Meschede: Neueröffnung in der Le-Puy-Straße: Hier gibt es - nach Startschwierigkeiten - Burger, außerdem türkisches Frühstück. Der Inhaber engagiert sich für wohltätige Aktionen.

6. Grieche Meschede: Es gibt zwei Lokale, in der Le-Puy- und an der Beringhauser Straße. Außerdem war Kosta Mavrikos, ein beliebter griechischer Gastwirt, der in Dorlar lebte, aber aus Meschede stammte, plötzlich gestorben.

7. Caritas Meschede: der Wohlfahrtsverband der römisch-katholischen Kirche in Deutschland, in diesem Fall der Standort Meschede - die Angebote reichen von Wohnheimen bis zum Pflegedienst.

8. Echte Körper Meschede: die umstrittene Leichenschau, die an Körperwelten erinnerte. Sie war im März in der Stadthalle.

9. Gymnasium Meschede: zwei gibt es in Meschede, die Suche führt übrigens in der Google-Liste zuerst zum Gymnasium der Stadt Meschede und danach zum Gymnasium der Benediktiner.

10. Lindentheater Meschede: das Kino. Zwischenzeitlich geschlossen, weil der Betreiber in Schwierigkeiten geraten war, dann vom Vorbesitzer seit Mai wieder eröffnet.