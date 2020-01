Die Top 10: Wonach sucht Schmallenberg im Internet?

Wonach haben die Schmallenberger im vergangenen Jahr besonders häufig im Internet gesucht? Es fällt auf: die Begriffe sind besonders touristisch geprägt - typisch für die Region. Und: Die Sparkassen-Fusion hat die Menschen anscheinen hier im Stadtgebiet - anders als beispielsweise die Suchbegriffe in Meschede zeigen (wir berichteten) - sehr beschäftigt. Google, der Marktführer unter den Internet-Suchmaschinen, hat die regionalen Begriffe für uns ausgewertet. Hier ist die Top-10-Rangliste für Schmallenberg:



1. Falke Schmallenberg

Die Falke Gruppe ist ein deutsches Familienunternehmen aus Schmallenberg - und darüber hinaus ein großer Arbeitgeber im Stadtgebiet, der sich auch darüber hinaus für die Lebensqualität in der Stadt einsetzt. Einst mit rund 300 Läufern gestartet nahmen in diesem Jahr 1046 Läufer am Falke-Rothaarsteig-Marathon teil.



2. Golfclub Schmallenberg

Der mächtige Wilzenberg schützt den Golfplatz von Süden, im Norden liegt das typisch sauerländische Örtchen Holthausen. 27 Spielbahnen warten dort auf die Spieler. Der Platz ist auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und beliebt.



3. Höhenlift Schmallenberg

Im vergangenen Jahr brannte am Höhenlift das Kassenhäuschen des Skiclubs Schmallenberg ab - es wurde abgerissen, ein neues wurde aufgestellt. Aktuell warten die Betreiber auf Schnee - und somit auf den Start der Saison (wir berichteten).

4. Gymnasium Schmallenberg

Die Geschichte des Städtischen Gymnasiums Schmallenberg geht bis ins 20. Jahrhundert zurück. Seit 1975 trägt es die Bezeichnung „Städtisches Gymnasium Schmallenberg“. 1975 zog es in das Schulzentrum an der Obringhauser Straße. Zuletzt gewann es den Innogy-Klimaschutzpreis für die Baumpflanz-Aktion, bei der rund 2000 Bäume in Bad Fredeburg gepflanzt wurden.

5. Freibad Schmallenberg

Es ist das einzige Wellenfreibad im Sauerland. Im Sommer gibt es aber auch immer wieder Probleme mit Randalierern oder Sachbeschädigungen (wir berichteten). Bei dem WP-Freibad-Check schnitt es gut ab.



6. Schmallenberg Liebesgrün

Das Bergdorf Liebesgrün in Schmallenberg hat 2019 umfassende Umbau- und Anbauarbeiten durchgeführt - insgesamt 3 neue Nester und 5 neue Bergchalets sind dabei entstanden, auch die Handweiser Hütte wurde erweitert, zehn weitere Mitarbeiter wurden eingestellt. Das Bergdorf wurde darüber hinaus zum zweiten Mal in Folge mit dem HolidayCheck „Gold Award“ ausgezeichnet.



7. Schmallenberger Kinderland Dass Schmallenberg als Urlaubsziel besonders auch bei Familien beliebt ist, zeigt dieser Suchbegriff unter den Top-10. Das Schmallenberger Kinderlandes ist eine Kooperation von besonders familienfreundlichen Bauernhöfen im Sauerland, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die speziellen Bedürfnisse von Familien mit Babys und Kindern im Urlaub zu erfüllen.

8. Sparkasse Schmallenberg Fusion

Die Fusion der Sparkasse hat die Menschen in Schmallenberg bewegt - anders scheinbar als in Meschede, wo dieser Suchbegriff nicht unter den Top-Begriffen bei der Google-Auswertung auffällt. Seit November ist die Fusion der „Sparkasse Mitten im Sauerland“ ins Handelsregister eingetragen.

9. Knappstein Schmallenberg

1946 gründen die Brüder Edmund und Erich Knappstein ein Kleingewerbe. 1948 wird das Unternehmen ins Handelsregister eintragen. Die Brüder teilen 1949 das Geschäft auf und Erich Knappstein zieht mit Ehefrau Agnes nach Schmallenberg und eröffnet hier ein 50 Quadratmeter großes Möbelgeschäft. Fast 10 Jahre später wird in Meschede die erste Filiale und sieben Jahre später der erste Neubau in Schmallenberg eröffnet. Mittlerweile gibt es Niederlassungen in Schmallenberg, Meschede, Elspe, Grevenbrück, Bad Langensalza (Thüringen) und Remscheid.

10. Schmallenberg Ski

Die Skigebiete in Schmallenberg sind ein beliebtes Anlaufziel für Urlauber - aber auch für die Menschen aus der Region. Trotz dem bisher fehlenden Schnee blicken die Betreiber positiv auf die Saison (wir berichteten).