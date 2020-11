Der SGV Meschede ist „wahrlich kein sterbender Verein“

Corona hat in den vergangenen Monaten viele liebgewordene Gewohnheiten beendet und manche Aktivität zum Erliegen gebracht. Doch es gab auch Gruppen, die die Krise gut gemeistert, zum Teil auch von ihr profitiert haben.

Der SGV Meschede gehörte schon vor Corona zu den Vereinen mit steigender Mitgliederzahl. „Wandern liegt im Trend“, weiß der Vorsitzende Herbert Eigemeier. Aktuell hat der Verein 163 Mitglieder. Im vergangenen Jahr wuchs er erneut, auch wenn gesellige Veranstaltungen ausfallen mussten. „Wir sind trotz unserer 130-jährigen Geschichte wahrlich kein sterbender Verein“, betont er. „Allerdings sind unsere neuen Mitglieder im Schnitt 60 plus.“

Herbert Eigemeier, Teamsprecher des SGV Meschede. Foto: Ute Tolksdorf

SGV Meschede nimmt Wanderungen im Sommer wieder auf

Im Sommer nahm der Verein seine regelmäßigen Wanderungen wieder auf. „Da Veranstaltungen nur mit zehn Personen erlaubt waren, haben wir immer einen zweiten Wanderführer oder eine Wanderführerin mitgenommen“, erklärt er. „So konnten wir die Gruppen teilen.“

Auch eingekehrt wurde wieder. „Das war unseren Mitgliedern wichtig und unterstützte die Gastronomie.“

Zwar wurde zuletzt zurzeit nicht nach Programmheft gewandert, „wir informieren aber immer aktuell über die Zeitung oder unsere Homepage.“

Normalerweise fahren die Gruppen in Fahrgemeinschaften zu den Ausgangspunkten der Wanderung. „Wer da lieber vorsichtig ist, fuhr eben allein, ansonsten wurde Mundschutz getragen“, erklärt Eigemeier.

Dankeschön für die gute Wegezeichnung des SGV

20 Euro kostet der Jahresbeitrag. Über zwei neue Mitglieder, die noch dazu deutlich jünger sind und ihre Begründung für den Eintritt hat er sich in diesem Jahr so gefreut, dass er deren Erklärung direkt an Hauptverband weitergeleitet hat. „Die beiden haben uns geschrieben, dass sie zwar - bisher - noch nicht an unseren Angeboten teilnehmen wollen, dass sie sich aber mit ihrem Beitrag für die gute Auszeichnung der Wege bedanken wollen.“