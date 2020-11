Das Gute am Corona-Lockdown im HSK: Sonniges Herbstwetter

Bis zum Sonntag bestimmt weiterhin recht mildes Hochdruckwetter die Sauerländer Wetterverhältnisse. Dabei sind zeitweise dichtere Wolken oder auch Hochnebel unterwegs, Regen fällt dabei aber nur selten. Die Nachtfrostgefahr ist im Allgemeinen gering.

Das Wetter für das Ruhrtal:

Während wir im Oktober fast ausschließlich vor eine graue Wolkendecke geblickt haben, zeigte sich der November bisher durchaus golden. Tatsächlich liegt die Sonnenscheindauer bereits verbreitet über dem Endstand des Oktobers und auch über dem was für einen November normal ist. Auch in den kommenden Tagen wird sich die Sonne zwischen Meschede und Bestwig noch hin und wieder blicken lassen, durchweg freundliche Tage sind aber vorerst nicht mehr zu erwarten.

So zeigt sich der Himmel am heutigen Donnerstag meist unaufgeräumt, kurze Auflockerungen und dichte Bewölkung wechseln sich ab. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist dabei gering, einzig um die Mittagszeit kann es vor allem in den südlichen Teilen der beiden Stadtgebiete einige Tropfen geben. Ähnlich gestaltet sich auch der Freitag, hin und wieder zeigt sich mal die Sonne, die Wolken sind allerdings in der Überzahl. Wenn es mal einen Schauer gibt, dann fällt dieser am frühen Nachmittag. Oftmals bleibt es aber auch trocken. Kaum anders schaut es am Wochenende aus, da der Wind weiterhin aus südlichen Richtungen kommt lockern die Wolken auf der windabgewandten Seite des Gebirges, also auch entlang der Ruhr häufiger mal auf und lassen der Sonne Platz. Die Temperaturen bleiben für die Jahreszeit recht mild und können in den freundlichen Phasen durchaus auf bis zu 15 Grad steigen. Neuer Regen ist dann erst am späten Sonntagabend zu erwarten.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland:

Nachdem bereits das vergangene Wochenende nahezu ideal für Wanderungen war, wird auch das kommende in dieser Hinsicht recht brauchbar werden. Auch letzte Arbeiten im Garten bieten sich bei einem meist trockenen Mix aus Sonne und Wolken an. Gerade von unseren Bergen könnten sich dabei wieder traumhafte Blicke auf ein in den Tälern liegendes Nebelmeer ergeben, denn die Wetterlage begünstig am Samstag und Sonntag die Bildung von dichteren Nebelfeldern in den Tälern Wittgensteins und im hessischen Becken.

Auf „unserer Seite“ des Gebirges sorgt der südliche Wind dagegen oft für wolkenarme Verhältnisse und damit auch für mildere Temperaturen. Zwischen 11 und 14 Grad sind selbst in höheren Lagen wieder möglich, die Nächte bleiben dazu im Allgemeinen frostfrei. Nur sehr selten stellt sich bei längerem Aufklaren örtlich geringer Bodenfrost ein. Regen wird es dagegen von heute bis zum Sonntagabend nur sehr selten mal geben. Die größte Wahrscheinlichkeit für einen kurzen Schauer besteht dabei am heutigen Nachmittag und dann wieder am frühen Freitagabend. Doch selbst dann sind es wohl nur wenige Tropfen, die vor allem rund um den Rothaarsteig fallen können. Der Wind ist weiterhin Meilen von einem richtigen Herbststurm entfernt. Er weht zwar insgesamt etwas kräftiger als in den vergangenen Tagen, erreicht aber selbst rund um die Hunau auch in Böen nicht mehr als Windstärke 6.

Trend für die nächste Woche:

Wann gibt es den ersten Schnee der Saison? Diese Frage stellen sich aktuell viele, im vergangenen Jahr fielen rund um den St. Martinstag die ersten Flocken. In diesem Jahr deutet sich in der kommenden Woche zwar wieder eine etwas aktivere Wetterlage an, eine Phase mit Schnee ist dabei aber noch nicht zu erkennen. Zumindest die Regentonnen sollten ab Montag aber wieder etwas gefüllt werden, denn erstmals in diesem Monat erreichen uns etwas kräftigere Niederschlagsgebiete vom Atlantik. In diesem Zuge nimmt auch der Wind spürbar zu, ob sich daraus der in diesem Jahr noch fehlende erste Herbststurm entwickeln kann ist aber noch sehr unsicher. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.