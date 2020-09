Crowdfunding: Wenholthauser Pfadfinder bitten um Hilfe

Wenholthausen. Für ein großes Projekt sind die Wenholthauser Pfadfinder auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Sie bitten um Hilfe.

Der Pfadfinderstamm aus Wenholthausen hat in der vergangenen Woche in Zusammenarbeit mit der Volksbank im Hochsauerland ein ehrgeiziges Crowdfunding-Projekt gestartet. Der Stamm, der in diesem Jahr sein 45-jähriges Bestehen feiern kann, möchte sich quasi als eigenes Geburtstagsgeschenk die Renovierung des stammeseigenen Anhängers gönnen. Dafür ist aber die Mithilfe der Bevölkerung erforderlich.

Seit 2007 im Einsatz

Dieser Anhänger ist seit 2007 im Einsatz und hat dabei in all den Jahren zuverlässig das Ausrüstungsmaterial der Gruppen zu den Lagerorten in ganz Europa transportiert. Vor allem aber die Plane ist inzwischen in die Jahre gekommen und muss dringend ersetzt werden.

Dabei soll sie unter anderem auch einen Aufdruck mit Fotos über die Unternehmungen der vergangenen Jahre erhalten und so über die Jugendarbeit der Pfadfinder informieren. Geplant ist weiterhin der Umbau zu einer Art „Multifunktions-Anhänger“. Unterwegs kann man dann bei Bedarf die Seitenwände hochklappen, um so zum Beispiel ganz schnell eine mobile Küche wettergeschützt zu erhalten. In den nun wieder angelaufenen Gruppentreffs wollen die Mitglieder dazu maßgenaue Tische und Bänke bauen, die zusammen mit der Küchenausrüstung im Anhänger verstaut werden können und so auch eine regensichere Aufenthaltsmöglichkeit bieten sollen. Zudem ist geplant, den 2019 angeschafften Kleinbus des Stammes ebenfalls mit einer pfadfinderischen Beschriftung zu versehen.

Erlös der Ostereier-Aktion fehlt

Eigentlich sollte der Erlös der Ostereieraktion den finanziellen Grundstock für dieses Projekt legen – wegen der Corona-Krise war die Aktion aber ausgefallen. Zum ersten Mal seit 44 Jahren.

Da kam das jetzt erstmalig gestartete Crowdfunding-Projekt der Volksbank gerade recht. Dabei gewährt die Bank einen hundertprozentigen Zuschuss auf Spenden bis zu 50 Euro und verdoppelt dadurch den Spendenbetrag. Da aber auch Kleinvieh bekanntlich Mist macht, freuen sich die Pfadfinder natürlich auch über jede kleinere Spende – denn jeder Euro helfe bei der Verwirklichung des ehrgeizigen Projektes. Vorstand und Leiterrunde sind optimistisch, dass so die angesetzte Projektsumme von 4200 Euro im Laufe der kommenden Wochen zusammenkommt.

Informationen darüber, wie das Crowdfunding im Einzelnen abläuft, gibt es unter https://vb-im-hochsauerland.viele-schaffen-mehr.de/ sowie auf der Homepage der Pfadfinder unter www.dpsg-wenholthausen.de.