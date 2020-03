Coronavirus: Stadt Meschede sagt alle Veranstaltungen ab

Meschede. Um Neu-Infektionen zu verhindern, sagt die Stadt Meschede alle öffentlichen Veranstaltungen ab und ergreift weitere Maßnahmen.

Der Schutz vor Neu-Infektionen sei der wirksamste Weg, um die weitere Verbreitung des Coronavirus nach Möglichkeit einzuschränken, schreibt die Stadt Meschede in ihrer Pressemitteilung. Mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen hat die Stadt einige neue Maßnahmen beschlossen, die dem Infektionsschutz dienen. „Es gilt, Infektionen nach Möglichkeit zu verhindern und Infektionsketten zu unterbrechen“, so Bürgermeister Christoph Weber.

Alle öffentlichen Veranstaltungen werden abgesagt

Vor diesem Hintergrund werden alle öffentlichen Veranstaltungen der Stadt Meschede bis auf weiteres abgesagt. Bürgermeister Christoph Weber wirbt um Verständnis: „So sehr wir uns über das breit gefächerte Kulturangebot im Stadtgebiet freuen - der Infektionsschutz muss momentan Vorrang vor dem Interesse an öffentlichen Veranstaltungen haben.“

Zudem weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass auch andere größere Veranstaltungen, bei denen die Stadt Meschede nicht Veranstalter ist, in den kommenden Wochen nicht stattfinden können und abgesagt werden müssen - auch Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Beteiligten. Die Stadtverwaltung wird Kontakt mit den jeweiligen Veranstaltern aufnehmen. Ab wann wieder Veranstaltungen stattfinden können, ist derzeit noch offen.

Besuch im Rathaus vermeiden

Auch das Mescheder Rathaus sowie das Technische Rathaus sind Orte, an denen es intensiven Publikumsverkehr gibt. Deshalb empfiehlt die Stadtverwaltung, vor einem Besuch zu prüfen, ob das Anliegen nicht auch telefonisch, per E-Mail oder per Brief zu regeln ist. Nur dringend notwendige Angelegenheiten sollten in der Stadtverwaltung noch persönlich erledigt werden. Die Stadt Meschede bittet dabei - um einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten - um eine vorherige telefonische Terminvereinbarung.