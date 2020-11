Quarantäne: Coronavirus in drei Mescheder Seniorenheimen

Zwei Mitarbeiter und eine Bewohnerin - aktuell sind drei Seniorenheime in Meschede von Corona-Erkrankungen betroffen. Einen Vorwurf könne man da niemandem machen, heißt es in den betroffenen Einrichtungen übereinstimmend. Das Virus sei eben unberechenbar.

Haus Velay

Im Haus Velay ist man schon wieder guter Dinge. „Eine Bewohnerin hatte sich das Coronavirus aus dem Krankenhaus mitgebracht“, berichtet Einrichtungsleiter Dirk Simmat. „Sie hatte aber keine Symptome und es ging ihr die ganze Zeit gut.“ Das habe auch den Mitarbeitern ein wenig die Angst vor Krankheit nehmen können. Der Fall liegt schon eine Weile zurück, im Haus Velay wartet man auf das Ergebnis des zweiten PCR-Tests. „Ich denke Montag ist das Thema für uns schon wieder erledigt“, zeigt sich Simmat hoffnungsvoll. Er rechnet damit, dass er bis spätestens Donnerstag die zugesagten 1600 Schnelltests pro Monat bekommt. „Dann werden die Mitarbeiter geschult und dann geht es los.“

Elisabeth-Seniorenzentrum

Auch im Elisabeth-Haus ist zurzeit ein Wohnbereich bis zum 11. November unter Quarantäne, weil eine Mitarbeiterin positiv auf das Virus getestet worden war. Wie im Haus Velay, ist es der erste Fall überhaupt, der es hinter die Einrichtungstüren geschafft hat. „Die Bewohner, die direkten Kontakt zu ihr hatten, bleiben auf ihren Zimmern, die übrigen können sich frei auf den Fluren des Wohnbereichs bewegen“, erläutert Einrichtungsleiterin Iwona Langer. Man habe die Angehörigen gebeten, auf Besuche in der Quarantäne-Zeit zu verzichten. Und alle hätten das sehr verständnisvoll akzeptiert. Eine komplette Schließung, wie im Frühjahr werde es aber nicht geben. „Wenn Angehörige und Bewohner jetzt auf den Besuch bestehen würden, würden wir das möglich machen“, erklärt die Leiterin. Das sei dann im Café oder draußen möglich. „Wir konnten alle Kontakt-Personen mit einem Schnelltest auf Corona untersuchen“, da seien alle negativ getestet worden. „Das gibt uns und vor allem den Mitarbeitern schon mal eine große Sicherheit.“

Bernhard Salzmann-Haus

Einen weiteren Corona-Fall gibt es im Bernhard-Salzmann-Haus. Dort hatte ein Mitarbeiter sich innerhalb der Familie angesteckt. Bewohner sind nicht betroffen. Doch auch dort ist ein Wohnbereich in Quarantäne - die Mitarbeiter sind in so genannter Arbeits-Quarantäne. „Das heißt“, so erklärt es Norbert Vowinkel, Geschäftsführer der DRK-Soziale Dienste Meschede, „sie arbeiten, befinden sich aber ansonsten in häuslicher Quarantäne.“ Das ändere sich natürlich, sobald sie Symptome entwickelten oder ein positives Testergebnis vorläge. Dann bleiben sie ganz zu Hause. Anders sei das gar nicht möglich. „Ich kann ja nicht auf einen Schlag alle Mitarbeiter nach Hause schicken. Wer soll dann die Bewohner betreuen?“

Er ist froh, dass er mittlerweile Schnelltests zur Verfügung hat. Die hätten innerhalb von Minuten allen Kontakten des betroffenen Mitarbeiters bereits am Mittwoch ein negatives Ergebnis angezeigt. „Das ist für alle ein Segen. Die betroffenen Mitarbeiter haben regelrecht aufgeatmet.“ Eine Wiederholung war am Freitag geplant. Trotzdem bleibe natürlich die Belastung der Quarantäne, bis ein negativer PCR-Test - der ist erst am Montag möglich, bis zum Ergebnis dauert es noch mal zwei bis vier Tage - den Schnelltest bestätige und die Quarantäne zu Hause durch das Gesundheitsamt aufgehoben werde.