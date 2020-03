Der am Coronavirus erkrankte CDU-Politiker Friedrich Merz hat sich aus der Quarantäne zu Wort gemeldet. „Am Tag vier sind die Grippesymptome etwas stärker geworden. Ich bleibe zuversichtlich und danke allen, die unser Gesundheitssystem so engagiert am Laufen halten“, erklärte er auf Twitter.

Selbst öffentlich gemacht

Merz ist einer der Bewerber um den Bundesvorsitz der CDU. Zu Beginn der Woche war bekannt geworden, dass er von dem Virus betroffen ist. Der Sauerländer hatte die Infektion selbst öffentlich gemacht: „Ein am Sonntag bei mir durchgeführter Corona-Test ist positiv. Ich werde bis Ende nächster Woche zuhause unter Quarantäne stehen. Zum Glück habe ich nur leichte bis mittlere Symptome, alle Termine sind abgesagt. Ich folge strikt den Anweisungen des Gesundheitsamtes.“

Ganz herzlichen Dank für die überwältigende Zahl von Genesungswünschen, die ich seit gestern bekommen habe! Am Tag 4 sind die Grippesymptome etwas stärker geworden. Ich bleibe zuversichtlich und danke allen, die unser Gesundheitssystem so engagiert am Laufen halten. (FM) — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) March 18, 2020

Darauf folgte eine Welle an Reaktionen. Merz erklärte dazu am Mittwoch: „Ganz herzlichen Dank für die überwältigende Zahl von Genesungswünschen, die ich seit gestern bekommen habe!“ Zugleich zeigte sich aber auch die zunehmende Polarisierung und Verrohung der Gesellschaft, nicht nur in der Corona-Krise: „Infizier Merkel“, twitterte ein User. Darüber hinaus gab es Anfeindungen: „Gute Besserung und bitte in Zukunft nachdenken, wie man Sozialgerechtigkeit schafft und Krankenhäuser nicht mehr so kaputt spart, dass man am Ende nicht mal mehr Desinfektionsmittel auf den Stationen hat“, schrieb ein Antifa-Bündnis.

Cem Özdemir antwortet

Es gab aber auch andere Haltungen: „Über alle politischen Differenzen hinweg: Gute Besserung und schnelle Genesung!“ Und Cem Özdemir, prominenter Bundespolitiker der Grünen, schrieb: „Wünsche gute und schnelle Genesung!

Friedrich Merz ist 64 Jahre alt, stammt gebürtig aus Brilon, lebt in Arnsberg und hat den Hochsauerlandkreis von 1994 bis 2009 im Deutschen Bundestag vertreten, zeitweilig war der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzender. Sein Wahlkreisbüro war in Meschede. Seinen Posten im Aufsichtsrat des Vermögensverwalters Blackrock hatte Merz Ende März 2020 aufgeben, um sich auf eine Rückkehr in die Bundespolitik an der Spitze der CDU zu konzentrieren.