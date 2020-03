Coronavirus: Es hagelt Absagen im HSK - auch Valentinsfete

So hätte es wieder sein sollen: Volle Schützenhalle - gute Stimmung. Doch die Valentinsfete in Freienohl wird abgesagt.

Freienohl. Die nächste Absage: Nach der Meisterfeier der Handwerkskammer, der Sportgala jetzt auch die Valentinsfete in Freienohl. Der Grund: Coronavirus.

Seit 25 Jahren gibt es die Valentinsfete in Freienohl - es hätte eine große Jubiläumsparty werden sollen. Doch jetzt folgt die Absage. Der Grund: Sorge vor Infektionen mit dem Coronavirus. Zuvor hatte es eine Empfehlung des HSK-Gesundheitsamtes in Meschede gegeben.

Verständnis von Verantwortung

„Leider müssen wir euch mitteilen, dass unser 25-jähriges Jubiläum am kommenden Samstag (7. März) nicht stattfinden wird. In Rücksprache mit dem Gesundheitsamt sind wir zu dem Entschluss gekommen, die Veranstaltung schweren Herzens absagen zu müssen, da eine Feier dieser Größenordnung nicht mit unserem Verantwortungsverständnis euch gegenüber in Einklang zu bringen ist“, teilte der Ortsverband der Junge Union Freienohl am Montagnachmittag mit. „Wir bitten um euer Verständnis!“

Karten, die im Vorverkauf erworben worden waren, werden zurückerstattet, kündigte die JU an. In den nächsten Tagen wollen sich die Organisatoren zusammensetzen und über Alternativen beraten. Es ist aber unklar, ob die Veranstaltung in der Form wiederholt werden kann.

Seit Wochen geworben

Eigentlich hatte die Valentinsfete am Samstag, 7. März, in der Schützenhalle Freienohl stattfinden sollen. Mehrere DJs und Specials waren für die Veranstaltung angekündigt, seit Wochen war dafür geworben worden. Ebenfalls am Montag waren bereits die Meisterfeier der Handwerkskammer Südwestfalen und die Sportgala im Hochsauerlandkreis abgesagt worden.