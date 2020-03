Meschede. Können Veranstalter noch eine Party stattfinden lassen? Was ist mit privaten Feiern? Diese Hinweise gibt das Gesundheitsamt im Hochsauerland.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus werden momentan reihenweise Veranstaltungen abgesagt - von der Valentinsfete in Freienohl über die Meisterfeier der Handwerkskammer bis zum Schützen-Symposium der Brauerei Veltins. Worauf müssen Organisatoren in diesen Tagen achten? Und welche Empfehlungen gibt das Kreisgesundheitsamt in Meschede? Wir haben mit dessen Leiter Dr. Peter Kleeschulte gesprochen.

Dr. Peter Kleeschulte, Leiter Kreisgesundheitsamt. Foto: HochsauerlandkreiS

Frage: Welche Art von Veranstaltungen sollten nach Einschätzung des HSK-Gesundheitsamtes momentan besser nicht stattfinden?

Dr. Kleeschulte: Zunächst einmal: Wir sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht befugt etwas zu verbieten. Wir geben aber Ratschläge, wenn wir gefragt werden.

Ist es so einfach? Es finden doch weiterhin Großveranstaltungen statt...

...richtig ist, dass es keine eindeutigen Vorgaben von Land und Bund gibt und dass beispielsweise damit argumentiert wird, dass in der Fußball-Bundesliga weiterhin Spiele mit tausenden Besuchern stattfinden. Zugleich werden bundesweit Messen abgesagt. Wir vom Gesundheitsamt wollen keine Spielverderber sein. Aber wir weisen deutlich auf das Risiko bei organisierten Großveranstaltungen hin.

Worin liegt es?

Sie als Veranstalter haben letztlich keine Übersicht, wer überhaupt zu ihnen kommt. Wo die Menschen vorher waren. Mit wem sie Kontakt hatten. Und wie sie erreichbar wären. Das gilt auch bei regionalen großen Veranstaltungen. Denken Sie an die Karnevalsveranstaltung in Gangelt im Kreis Heinsberg. Daran haben nur 300 Besucher teilgenommen, 1 war infiziert und inzwischen sind es dort über 80, die einen Bezug zu der Veranstaltung hatten. Wir können deshalb als Gesundheitsamt, wenn wir zu Großveranstaltungen gefragt werden, zu keiner anderen Einschätzung kommen.

Was ist mit Veranstaltungen im privaten Kreis?

Eine Silberhochzeit, an der 100 Leute teilnehmen, würde ich anders bewerten. Der Teilnehmerkreis ist umrissen. Und bei Symptomen blieben Gäste eher daheim. Da hat jeder auch eine Eigenverantwortung.

Und wenn doch jemand eine Veranstaltung stattfinden lassen möchte, kann er etwas tun, um das Risiko zu minimieren?

Hier gilt weiterhin: strikte Händehygiene und das Einhalten der allgemeinen Hygieneregeln hilft. Hierdurch lassen sich viele Infektionen vermeiden.

Worauf müssen sich Veranstalter einstellen? Wie lange müssen sie noch mit Einschränkungen durch das Coronavirus rechnen?

Das ist nicht vorhersehbar. Wir müssen schauen, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Es besteht kein Grund zur Panik, wir müssen aufmerksam sein, und das sind wir. Bislang ist der Hochsauerlandkreis noch nicht betroffen bezüglich eines nachgewiesenen Falles.